Коронавирус
БИЗНЕС OnlineВ России за сутки обнаружили 5 765 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлены 5 765 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 1 427 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции при правительстве РФ.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
RT на русском 05:50
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости 01:00
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Авто
Volkswagen Tayron X вышел на китайский рынок
Компания Volkswagen раскрыла цены и приступила к продажам нового кросс-купе Tayron X. Новинка разработана на базе Tiguan и выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае.
Автостат 24 июля в 08:24
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
Новые автомобили вчера в 23:34
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия вчера в 16:00
Общество
Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи
РИА Новости 00:29
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области грудного ребенка нашли
Журналистская правда вчера в 09:30
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Наука
Ученые поняли, почему при COVID-19 пропадает обоняние
Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.
Газета.Ru вчера в 10:48
Армия и оружие
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском 05:22
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Московский Комсомолец 24 июля в 09:19
Армия и оружие
Герой России объяснил, почему российские моряки не боятся Бермудского треугольника
Герой России и ветеран ВМФ, контр-адмирал Всеволод Хмыров рассказал «Звезде» поведал телеканалу «Звезда», почему в свое время советские, а теперь и российские подводники не боятся Бермудского треугольника, имеющего славу загадочного и опасного места.
Московский Комсомолец 04:44
Шоу-бизнес
45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию
Вокруг ТВ вчера в 05:04
Интернет
Telegram получил поддержку видеозвонков на iOS-устройствах
Вашингтон, 26 июля 2020, 13:02 — REGNUM Функция видеозвонков стала доступна в тестовом режиме в мессенджере Telegram для смартфонов iPhone и других iOS-устройств.
REGNUM 06:02
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
Армия и оружие
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 24 июля в 12:02
Общество
Протесты в Хабаровске. Спецэфир Дождя
Корреспондент Дождя Маша Борзунова вела трансляцию происходящего в Хабаровске.
Дождь вчера в 04:27
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 05:42
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44