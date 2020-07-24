Коронавирус

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ России за сутки обнаружили 5 765 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлены 5 765 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 1 427 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции при правительстве РФ.
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В России за сутки подтвердили 5765 новых случаев COVID-19

Национальная служба новостей03:53

В России за сутки выявлен 5871 случай коронавируса

RT на русскомвчера в 03:31

В России выявлено 5 765 новых заболевших коронавирусом

TV BRICS03:43

Оперштаб выявил 5871 случай коронавируса в России за сутки

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В России за сутки обнаружили 5 765 случаев коронавируса

БИЗНЕС Online03:33

В России за сутки — 5 871 новый случай коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 03:34

В России выявили 5 811 новых случаев коронавируса

Московский Комсомолец24 июля в 03:48
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Политика

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

RT на русском 05:50
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Экономика

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости 01:00
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
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Авто

Volkswagen Tayron X вышел на китайский рынок

Компания Volkswagen раскрыла цены и приступила к продажам нового кросс-купе Tayron X. Новинка разработана на базе Tiguan и выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае.
Автостат 24 июля в 08:24
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Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
Новые автомобили вчера в 23:34
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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Газета.Ru 06:00
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Экономика

Украине предрекли пандемическое вымирание экономики

Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия вчера в 16:00
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Общество

Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи

РИА Новости 00:29
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области грудного ребенка нашли

Журналистская правда вчера в 09:30
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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
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Наука

Ученые поняли, почему при COVID-19 пропадает обоняние

Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Армия и оружие

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском 05:22
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Происшествия

После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Московский Комсомолец 24 июля в 09:19
Армия и оружие

Герой России объяснил, почему российские моряки не боятся Бермудского треугольника

Герой России и ветеран ВМФ, контр-адмирал Всеволод Хмыров рассказал «Звезде» поведал телеканалу «Звезда», почему в свое время советские, а теперь и российские подводники не боятся Бермудского треугольника, имеющего славу загадочного и опасного места.
Московский Комсомолец 04:44
Шоу-бизнес

45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

Вокруг ТВ вчера в 05:04
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Интернет

Telegram получил поддержку видеозвонков на iOS-устройствах

Вашингтон, 26 июля 2020, 13:02 — REGNUM Функция видеозвонков стала доступна в тестовом режиме в мессенджере Telegram для смартфонов iPhone и других iOS-устройств.
REGNUM 06:02
Армия и оружие

Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения

Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
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Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Интерфакс 04:13
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Армия и оружие

Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля

Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
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Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 24 июля в 12:02
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Общество

Протесты в Хабаровске. Спецэфир Дождя

Корреспондент Дождя Маша Борзунова вела трансляцию происходящего в Хабаровске.
Дождь вчера в 04:27
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Политика

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 05:42
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Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
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Здоровье

На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
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