За последние сутки в России выявлены 5 765 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 1 427 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции при правительстве РФ.

В России за сутки обнаружили 5 765 случаев коронавируса

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