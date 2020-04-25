Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 5966 новых случаев заболевания COVID-19. В сообщении говорится, что больные были обнаружены в 83 регионах России.

В России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса

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