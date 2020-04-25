Коронавирус
Московский КомсомолецВ России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса
Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 5966 новых случаев заболевания COVID-19. В сообщении говорится, что больные были обнаружены в 83 регионах России.
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За сутки в России зафиксировали 5966 новых случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России06:23
В Ярославской области увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией: данные на 25 апреля
Новости Ярославля 76.ru03:32
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Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74588, за последние сутки оно выросло на 5966.
РБК 02:51
Политика
Лавров: РФ предвидит новые обвинения во вмешательстве в выборы в США
Глава МИД Сергей Лавров предвидит новую волну обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы в США.
РЕН ТВ 09:13
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России
Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
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Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции
Что происходит 08:16
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин
Украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения в Донбассе, в районе подконтрольного Киеву поселка Новоалександровка, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости 09:16
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци
Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
Хоккей
Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры
Многие жаждали расплаты за поражения от нашей сборной на разных турнирах, в особенности на Кубке вызова-79 и уже упомянутом Кубке Канады-81.
Советский спорт вчера в 12:00
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику экономиста со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук прокомментировал критику со стороны Центробанка.
Гудвилл.онлайн 08:44
Общество
ВОЗ выступила против «иммунных паспортов»
Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
РИА Новости 07:12
Общество
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Небензя сделал замечание представителю Косово
Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом.
REGNUM 01:22
Общество
В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским
Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заявил, что переболел коронавирусом
Осенью прошлого года отец популярной певицы находясь в США отправился в круиз на большом лайнере с другом.
Paparazzi.ru 05:30
Экономика
Кудрин прогнозирует рост безработицы в России
Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса.
REGNUM 05:42
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
Технологии
Началось глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет
Ожидается, что в России Минкомсвязь также планирует использовать стандарт Wi-Fi 6. Только когда это станет возможным – пока неизвестно.
The GEEK 09:40
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Общество
Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апреле
Разные нерабочие дни Режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из ст. 193 Гражданского кодекса, пришел к выводу Верховный суд.
Ведомости 02:54