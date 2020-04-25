Коронавирус
Мой БрянскВ России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Согласно данным, заболевание выявлено в 82 регионах.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК 17:00
Здоровье
Эпидемиолог, стоящий за спорной стратегией Швеции по коронавирусу: «Закрывать границы — это просто смешно» (Nature, Великобритания) (Nature)
Швеция не закрыла границы и не ввела строгие правила социального дистанцирования.
ИноСМИ 18:35
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Здоровье
Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
Происшествия
В Холмске ночью произошел пожар
В Холмске в районе улиц Ливадных и Курильской сегодня ночью горел барак.
Сахалин.Инфо 16:59
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
Футбол
В Таджикистане приостановили футбол до 10 мая
Федерация футбола Таджикистана объявила о приостановке всех футбольных соревнований до 10 мая.
Евро-футбол.ру 13:15
Происшествия
В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Наука
LIGO поймала гравитационные волны от слияния черных дыр разных масс
С момента объявления о первой регистрации гравитационных волн в 2016 году лазерные интерферометры LIGO и VIRGO провели две наблюдательных кампании O1 и O2, которые привели к первому случаю обнаружения гравитационного всплеска от слияния нейтронных звезд и нейтронной звезды и черной дыры, а также к увеличению количества наблюдавшихся слияний черных дыр.
N+1 23 апреля в 13:48
Общество
Орешкин: России не удастся остаться островком стабильности
Российская экономика была гораздо более подготовлена к кризису, чем экономики других стран, однако остаться островком стабильности в такой ситуации невозможно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Вестник Кавказа 06:13
Религия
РПЦ осудила не согласившихся с призывом не посещать храмы на Пасху
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил священников, публично утверждавших, что призывы патриарха не посещать церковь во время пасхальной службы, не являются прямым запретом и их можно не соблюдать.
РБК 13:56
Политика
Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
Аргументы недели 13:00
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 04:08
Общество
В Калининградской области смягчат режим самоизоляции с 29 апреля
Власти Калининградской области объявили о смягчении с 29 апреля режима самоизоляции, введенного в целях сдерживания распространения COVID-19.
Национальная служба новостей вчера в 14:57
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 400 человек
В Москве за прошедшие сутки умерли еще 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией, общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 404, сообщили "Интерфаксу" в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом .
Интерфакс 16:32
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Общество
Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля
Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07