За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Согласно данным, заболевание выявлено в 82 регионах.

В России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса

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