За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах. Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 74 588. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

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Армия и оружие Ракетный удар по Тархуне нанесли силы правительства в Триполи Ракетный удар по Тархуне был нанесен силами Правительства Национального Согласия (ПНС), заявил представитель Ливийской Национальной Армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари 25 апреля на странице в Facebook.

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Общество Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек. 11

Здоровье Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин. 2

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Общество Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава. 1

Армия и оружие Российские военные моряки в 2020 году получат новый универсальный нож Новый морской универсальный нож (НМУ) в ближайшее время поступит на снабжение частей и кораблей Военно-морского флота России, заявил в субботу представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало. 3