Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах. Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 74 588. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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За сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
Аргументы недели22 апреля в 03:42
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество
Коронавирус: во Владимирской области заболели 425 человек
По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 25 апреля во Владимире добавилось 10 новых случаев заболевания коронавирусом.
Молва 06:20
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Армия и оружие
Ракетный удар по Тархуне нанесли силы правительства в Триполи
Ракетный удар по Тархуне был нанесен силами Правительства Национального Согласия (ПНС), заявил представитель Ливийской Национальной Армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари 25 апреля на странице в Facebook.
ИА Красная Весна 03:57
Общество
В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек
В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).
Ivbg.ru 06:17
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество
Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек
Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
Авто
В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире
RuNews24.ru вчера в 14:45
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Происшествия
В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом
Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
Общество
Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Здоровье
Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области
За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин.
Кстати.News 23 апреля в 05:14
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:27
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
Общество
Сервис проверки цифровых пропусков сотрудников запустили в Москве
Для московских организаций запустили онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков.
Вечерняя Москва 04:54
Здоровье
В регионе выявили новых больных коронавирусом
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 8 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 23 апреля в 03:39
Общество
Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
Общество
Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.
РИА Новости 05:41
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Религия
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Армия и оружие
Российские военные моряки в 2020 году получат новый универсальный нож
Новый морской универсальный нож (НМУ) в ближайшее время поступит на снабжение частей и кораблей Военно-морского флота России, заявил в субботу представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
РИА Новости 04:07
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Общество
Названа дата снятия режима самоизоляции в Калининградской области
В Калининградской области до среды, 29 апреля 2020 года, продлён режим самоизоляции.
Русский Запад вчера в 06:21
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Наука
Названы лучшие материалы для изготовления медицинских масок
Американские специалисты в ходе эксперимента определили, из каких материалов лучше всего изготавливать медицинские маски в домашних условиях.
iReactor 06:04
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
Live24 вчера в 10:20