Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах. Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 74 588. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса

Московский Комсомолец06:20

В Москве за сутки выявили 2612 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости06:19

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

RT на русском06:19

Почти шесть тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за сутки

Моссовет06:20

Еще 8 новых случаев коронавируса выявлено в Калининграде за сутки

Каскад23 апреля в 03:39

За сутки в России выявлено 4774 случая заражения коронавирусом

Lenta.ru23 апреля в 03:35

За сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

Аргументы недели22 апреля в 03:42
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Общество

Коронавирус: во Владимирской области заболели 425 человек

По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 25 апреля во Владимире добавилось 10 новых случаев заболевания коронавирусом.
Молва 06:20
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
12
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Армия и оружие

Ракетный удар по Тархуне нанесли силы правительства в Триполи

Ракетный удар по Тархуне был нанесен силами Правительства Национального Согласия (ПНС), заявил представитель Ливийской Национальной Армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари 25 апреля на странице в Facebook.
ИА Красная Весна 03:57
Общество

В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек

В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).
Ivbg.ru 06:17
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
1,8K
Общество

Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек

Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
11
Авто

В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире

RuNews24.ru вчера в 14:45
65
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,5K
Происшествия

В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом

Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
10
Общество

Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
12
Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
1K
Здоровье

Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области

За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин.
Кстати.News 23 апреля в 05:14
2
Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
27
Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:27
338
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Политика

Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
7
Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
323
Общество

Сервис проверки цифровых пропусков сотрудников запустили в Москве

Для московских организаций запустили онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков.
Вечерняя Москва 04:54
19
Здоровье

В регионе выявили новых больных коронавирусом

В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 8 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 23 апреля в 03:39
7
Общество

Орешкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
12
Общество

Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.
РИА Новости 05:41
1
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Религия

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Армия и оружие

Российские военные моряки в 2020 году получат новый универсальный нож

Новый морской универсальный нож (НМУ) в ближайшее время поступит на снабжение частей и кораблей Военно-морского флота России, заявил в субботу представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
РИА Новости 04:07
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
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Общество

Названа дата снятия режима самоизоляции в Калининградской области

В Калининградской области до среды, 29 апреля 2020 года, продлён режим самоизоляции.
Русский Запад вчера в 06:21
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Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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Наука

Названы лучшие материалы для изготовления медицинских масок

Американские специалисты в ходе эксперимента определили, из каких материалов лучше всего изготавливать медицинские маски в домашних условиях.
iReactor 06:04
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
Live24 вчера в 10:20
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