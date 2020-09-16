Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.