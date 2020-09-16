Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Заслуженный военный летчик РФ, начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ генерал-майор Владимир Попов оценил пролет Ту-160 неподалеку от территориальных вод Великобритании.
Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.