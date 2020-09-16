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Rambler News Service
Rambler News Service

В России за сутки выявили 5 670 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 079 519, сообщает оперативный штаб.В источнике
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Взгляд.ру

В России выявили 5,6 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру03:43
News.ru

В России за сутки выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом

News.ru03:35
Rambler News Service

В России за сутки выявили 5 670 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:33
REGNUM

В России выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM03:37
Известия

В России за сутки выявлено 5670 новых случаев коронавируса

Известия03:35
Радио Sputnik

Свыше 5,5 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в РФ

Радио Sputnikвчера в 04:10
RT на русском

В России за сутки выявлено 5509 новых случаев коронавируса

RT на русском14 сентября в 04:41

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
2,7K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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Генерал-майор авиации РФ оценил маневр Ту-160, напугавший военных НАТО

Заслуженный военный летчик РФ, начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ генерал-майор Владимир Попов оценил пролет Ту-160 неподалеку от территориальных вод Великобритании.
ПолитРоссия05:30

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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