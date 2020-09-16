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Rambler News Service
Rambler News Service

В России за сутки выявили 5 670 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 079 519, сообщает оперативный штаб.В источнике
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News.ru

В России за сутки выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом

News.ru03:35
Life.ru

За сутки в России выявлено ещё 5670 случаев коронавирусной инфекции

Life.ru03:31
Агентство Москва

Штаб: За сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 670 случаев коронавирусной инфекции

Агентство Москва03:30
RT на русском

В России за сутки зафиксировано 5670 случаев коронавируса

RT на русском03:31
Взгляд.ру

В России выявили 5,6 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру03:43
Известия

В России за сутки выявлено 5670 новых случаев коронавируса

Известия03:35
Ведомости

В России за сутки выявили 5670 новых заболевших коронавирусом

Ведомости03:37

На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК04:35
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали 15 сентября соглашения о нормализации отношений.
Инфорос02:13
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Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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