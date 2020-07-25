Коронавирус
РБКВ России за сутки выявили 5 871 заболевшего COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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За последние сутки в России выявлен 5 871 заболевший новой коронавирусной инфекцией
Общественное телевидение России03:39
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 23 июля в 11:13
Футбол
«Челси» претендует на Алекса Теллеса
Daily Express сообщает, что "Челси" заинтересован в подписании защитника "Порту" Алекса Теллеса.
Soccer.ru 04:18
Происшествия
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс 23 июля в 06:42
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Экономика
Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение.
РБК вчера в 10:04
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как сообщает ToDay News Ufa, предполагается, что серьезный сбой в работе сервисов Garmin был вызван действием хакеров, однако эксперты в самой компании Garmin утверждают, что произошедший сбой не является результатом какой-либо хакерской атаки.
ToDay News Ufa 03:04
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к станции, сообщил космонавт Иван Вагнер в Twitter.
МИР 24 23 июля в 16:33
Экономика
Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 02:27
Происшествия
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
РИА Новости 04:10
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости 23 июля в 22:44
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ вчера в 12:47
Общество
Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.
Газета.Ru 03:04
Футбол
«Зенит» и «Химки» сразятся за Кубок России
В Екатеринбурге 25 июля состоится финал Кубка России, в котором сойдутся чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки", вышедшие из ФНЛ в класс сильнейших.
Вести.Ru 01:57
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен
В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
Происшествия
Альфа-банк подтвердил утечку данных своих клиентов
Ранее издание «Известия» сообщило о появлении в даркнете объявления о продаже баз с данными клиентов банка и других крупных финансовых организаций.
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество
За сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.
Москва 24 03:30
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34