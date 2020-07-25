Коронавирус

РБКРБКВ России за сутки выявили 5 871 заболевшего COVID-19

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В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В России за сутки выявили 5871 случай коронавируса

Афиша Daily03:43

В России за сутки выявили 5 871 заболевшего COVID-19

РБК03:40

За последние сутки в России выявлен 5 871 заболевший новой коронавирусной инфекцией

Общественное телевидение России03:39
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