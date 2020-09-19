Минирование лесов у линии соприкосновения в Донбассе ведут украинские силовики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко 19 сентября журналистам.
Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из зарубежных лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.
Первый этап военных маневров "Объединенные усилия - 2020", которые Украина организовала в ответ на российские учения "Кавказ-2020", начался с высадки британских и украинских десантников в Николаевской области.
Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.