Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6065 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 097 251.В источнике
Подробнее о событии
Петербургский дневник

В Петербурге за сутки выявили 212 новых случаев коронавируса

Петербургский дневник03:36
Ведомости

В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса

Ведомости03:49
Профиль

В России за сутки выявили более 6 тыс. новых случаев COVID-19

Профиль03:45
Взгляд.ру

В России выявили 6 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру03:52
Properm.ru

В Прикамье выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавиоусом: за сутки заболели 68 человек

Properm.ru03:32
НТВ

В РФ — больше 6 тыс. новых случаев коронавируса

НТВ03:30
Авторадио

В России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса

Авторадио03:30

Милиция ЛНР предупредила о минировании лесов силовиками ВСУ

Минирование лесов у линии соприкосновения в Донбассе ведут украинские силовики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко 19 сентября журналистам.
Милиция ЛНР предупредила о минировании лесов силовиками ВСУ
ИА Красная Весна10:10

Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
292