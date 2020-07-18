За последние сутки в России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, 124 человека скончались, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве — 578 человек.

Общество Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги. 119

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 80

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 970

Экономика Минстрой России призвал снизить стоимость жилья В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 85

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 24

Происшествия В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. 3

Шоу-бизнес Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств. 56

Общество Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 320

Политика Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр. 84

Политика В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной крымского региона. 1

Космос В NASA назвали дату отбытия Crew Dragon с МКС Корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA 1 августа, его возвращение на Землю ожидается 2 августа. 8

Общество Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК). 18