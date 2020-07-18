Коронавирус

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, 124 человека скончались, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве — 578 человек.
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В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

Республика Татарстан04:54

В России за сутки выявили 6,2 тыс. новых заражений коронавирусом

РБК04:16

В России за сутки выявлено 6 234 новых случая COVID-19

Компания03:33

Более полумиллиона человек вылечились от COVID-19 в России

Телеканал 360°03:47

В России зарегистрировано 6234 новых случаев коронавируса

Online47.ru03:36

В России третий день подряд падает число новых случаев COVID-19

Профиль03:53

18 июля в России объявлено о 6234 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией

Страницы Воронежской культуры03:30
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Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

Вести.Ru 03:42
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Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10
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Общество

Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности

Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей вчера в 05:33
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Общество

В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку

На 12 метров превышена критическая отметка уровня воды.
ToDay News Ufa 03:22
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Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Происшествия

Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы

Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
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Армия и оружие

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

Lenta.ru 16 июля в 08:08
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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Происшествия

В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news вчера в 14:23
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Общество

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru вчера в 08:05
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Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Футбол

Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Политика

Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины

Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM вчера в 12:27
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Политика

В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной крымского региона.
РИА Новости 03:43
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Космос

В NASA назвали дату отбытия Crew Dragon с МКС

Корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA 1 августа, его возвращение на Землю ожидается 2 августа.
РБК 03:44
8
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Общество

В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса

До настоящего времени в регионе выявили 8159 случаев инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 03:45
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Шоу-бизнес

Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»

Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
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Общество

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
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Политика

Сербская пресса: На Украине вновь призывают решить проблемы с Россией с помощью оружия

В сербском СМИ отмечено, что на Украине вновь стали слышны призывы решить проблемы с Россией с помощью оружия.
Военное обозрение 04:17
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Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
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Здоровье

Около 200 пациентов продолжают лечение от коронавируса в «Вороновском»

В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение 195 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».
News.ru 03:19
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Общество

В Севастополе за сутки коронавирус выявили еще у шестерых людей

18 июля зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Трое пациентов - супруга, тесть и теща заболевшего ранее мужчины.
КП - Севастополь 04:42
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Авто

Daimler прекращает выпуск седанов Mercedes-Benz в США и Мексике

Автоновости дня 05:25
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