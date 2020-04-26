Коронавирус
Газета.RuВ России за сутки выявили 6361 случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлен 6361 случай заражения COVID-19 - это самое высокое число с момента начала пандемии. 66 человек скончались, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У 45,9% новых инфицированных нет клинических проявлений болезни.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В России за сутки зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавирусом
Rambler News Serviceвчера в 03:51
В России за сутки выявлен 6361 положительный тест на коронавирус. Данные на 26 апреля
Bobsoccer26 апреля в 04:50
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Общество
Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников.
Политсовет 08:10
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Энергетика
Россия снизит добычу нефти на 19% от уровня февраля 2020 года
Москва, 29 апреля 2020, 13:21 — REGNUM Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократит объем добычи нефти на 19% к уровню февраля 2020 года.
REGNUM 06:21
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Здоровье
Еще 9 категорий медработников получат выплаты в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в среду, 29 апреля 2020 года, определили еще девять категорий медицинских работников, работающих с коронавирусными больными, которые получат выплаты за особые условия труда с 16 по 31 марта, а также с 1 апреля до 30 июня 2020 года.
КП - Санкт-Петербург 08:01
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Киберспорт
DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2
Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Общество
В Калужской области вводится масочный режим
Власти Калужской области ввели обязательный масочный режим в регионе до 11 мая.
Rambler News Service 04:56
Общество
В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»
Система all inclusive («все включено») и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса.
Lenta.ru 00:22
Политика
Путин потребовал не допустить дефицита топлива
Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ 07:53
Политика
Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
RT на русском 06:30
Общество
Саратовское госучреждение закупит аптечных масок по 425 рублей за штуку
Государственным учреждением будет закуплено порядка 10 тысяч одноразовых костюмов для работ в очагах коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 08:09
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Футбол
Шахтер Солигорск – Динамо-Брест: на этот раз не проиграют
Думаю, динамовцам на выезде будет удобнее играть против «Шахтёра», хотя понятно, что солигорцы, несмотря на победу в прошлой игре, сделают анализ тех моментов, которые у них не получались, но фаворитом этого кубкового матча я считаю «Динамо».
Legalbet 27 апреля в 04:45
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Экономика
Смоленский завод «Кристалл» ушёл в простой до конца лета
По словам руководителя российского алмазодобывающего гиганта, ограночный комплекс АЛРОСА, включая заводы в Смоленске и Баранауле, приостановили работу до конца лета 2020 года.
Smolnarod.ru 06:23
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
Фигурное катание
Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки
RT на русском 05:32
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
В Саратовской области хотят ввести повсеместный масочный режим
В Саратовской области готовится предложение о введении повсеместного масочного режима.
Четвертая Власть 05:47
Общество
Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16