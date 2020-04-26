За прошедшие сутки в России выявлен 6361 случай заражения COVID-19 - это самое высокое число с момента начала пандемии. 66 человек скончались, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У 45,9% новых инфицированных нет клинических проявлений болезни.

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 65

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 237

Общество Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников. 4

Энергетика Россия снизит добычу нефти на 19% от уровня февраля 2020 года Москва, 29 апреля 2020, 13:21 — REGNUM Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократит объем добычи нефти на 19% к уровню февраля 2020 года.

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 332

Музыка Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube. 73

Здоровье Еще 9 категорий медработников получат выплаты в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге в среду, 29 апреля 2020 года, определили еще девять категорий медицинских работников, работающих с коронавирусными больными, которые получат выплаты за особые условия труда с 16 по 31 марта, а также с 1 апреля до 30 июня 2020 года.

Киберспорт DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2 Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.

Политика Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 40

Общество В Калужской области вводится масочный режим Власти Калужской области ввели обязательный масочный режим в регионе до 11 мая. 215

Политика Путин потребовал не допустить дефицита топлива Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. 3

Политика Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома» Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта. 616

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 730

Футбол Шахтер Солигорск – Динамо-Брест: на этот раз не проиграют Думаю, динамовцам на выезде будет удобнее играть против «Шахтёра», хотя понятно, что солигорцы, несмотря на победу в прошлой игре, сделают анализ тех моментов, которые у них не получались, но фаворитом этого кубкового матча я считаю «Динамо».

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Экономика Смоленский завод «Кристалл» ушёл в простой до конца лета По словам руководителя российского алмазодобывающего гиганта, ограночный комплекс АЛРОСА, включая заводы в Смоленске и Баранауле, приостановили работу до конца лета 2020 года. 5

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 1,2K

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 238