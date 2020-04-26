Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России за сутки выявили 6361 случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлен 6361 случай заражения COVID-19 - это самое высокое число с момента начала пандемии. 66 человек скончались, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У 45,9% новых инфицированных нет клинических проявлений болезни.
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В России выявили 5841 новый случай коронавируса

DixiNews03:53

В России выявлено больше шести тысяч новых пациентов с коронавирусом

URA.Ru26 апреля в 05:03

В России за сутки зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавирусом

Rambler News Serviceвчера в 03:51

В России выявлено уже 87 147 случаев заражения коронавирусом

Моссовет27 апреля в 03:51

В России за сутки выявили 6361 случай заражения коронавирусом

Газета.Ru26 апреля в 06:30

За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

RT на русском03:47

В России за сутки выявлен 6361 положительный тест на коронавирус. Данные на 26 апреля

Bobsoccer26 апреля в 04:50
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Шоу-бизнес

Расследование в соцсетях: Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

7Дней.ру 02:14
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Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
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Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Общество

Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников.
Политсовет 08:10
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
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Энергетика

Россия снизит добычу нефти на 19% от уровня февраля 2020 года

Москва, 29 апреля 2020, 13:21 — REGNUM Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократит объем добычи нефти на 19% к уровню февраля 2020 года.
REGNUM 06:21
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
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Здоровье

Еще 9 категорий медработников получат выплаты в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в среду, 29 апреля 2020 года, определили еще девять категорий медицинских работников, работающих с коронавирусными больными, которые получат выплаты за особые условия труда с 16 по 31 марта, а также с 1 апреля до 30 июня 2020 года.
КП - Санкт-Петербург 08:01
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Киберспорт

DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2

Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Общество

В Калужской области вводится масочный режим

Власти Калужской области ввели обязательный масочный режим в регионе до 11 мая.
Rambler News Service 04:56
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Общество

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»

Система all inclusive («все включено») и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса.
Lenta.ru 00:22
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Политика

Путин потребовал не допустить дефицита топлива

Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ 07:53
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Политика

Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
RT на русском 06:30
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Общество

Саратовское госучреждение закупит аптечных масок по 425 рублей за штуку

Государственным учреждением будет закуплено порядка 10 тысяч одноразовых костюмов для работ в очагах коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 08:09
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Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
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Футбол

Шахтер Солигорск – Динамо-Брест: на этот раз не проиграют

Думаю, динамовцам на выезде будет удобнее играть против «Шахтёра», хотя понятно, что солигорцы, несмотря на победу в прошлой игре, сделают анализ тех моментов, которые у них не получались, но фаворитом этого кубкового матча я считаю «Динамо».
Legalbet 27 апреля в 04:45
Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
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Экономика

Смоленский завод «Кристалл» ушёл в простой до конца лета

По словам руководителя российского алмазодобывающего гиганта, ограночный комплекс АЛРОСА, включая заводы в Смоленске и Баранауле, приостановили работу до конца лета 2020 года.
Smolnarod.ru 06:23
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Происшествия

Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

Известия 05:34
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Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
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Фигурное катание

Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки

RT на русском 05:32
Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Общество

В Саратовской области хотят ввести повсеместный масочный режим

В Саратовской области готовится предложение о введении повсеместного масочного режима.
Четвертая Власть 05:47
72
Общество

Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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