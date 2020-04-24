«В России нарастающим итогом зарегистрировано 80 949 случаев (+8,5 процента) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении. За сутки по выздоровлению были выписаны 517 человек, за весь период — 6 767. Умерли 66 пациентов с коронавирусом, за весь период — 747 человек.

В России за сутки выявили 6361 случай заражения коронавирусом

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