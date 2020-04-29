Коронавирус

Piter.tvPiter.tvНазваны регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за сутки в России коронавирус COVID-19 выявлен у 7 099 человек в 85 регионах. Эта цифра с начала эпидемии впервые больше 7 тысяч.
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В России выявили 7099 новых случаев заражения Covid-19

Ruposters.ru03:50

За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения COVID-19

Москва 2403:35

В России за сутки коронавирусом заразилось 6411 человек, отмечено 72 летальных исхода

Чемпионат28 апреля в 03:52

В России более 99 тысяч заболевших коронавирусом: в каких регионах заражённых больше всего

Сиб.фмвчера в 03:56

За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах

Российская газетавчера в 03:45

Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru03:41

Число заболевших коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек

Интерфакс27 апреля в 04:08
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Общество

Эпидемия коронавируса в Петербурге может выйти на плато к 25 мая

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM При оптимистическом стечении обстоятельств и при дисциплине горожан, обстановка по коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к 25 мая.
REGNUM 06:23
26
Общество

В Краснодарском крае ввели обязательный масочный режим

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продлен карантин по коронавирусу до 12 мая.
Кубань 24 06:51
18
Общество

Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
219
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,7K
Общество

Открытие главного храма Вооруженных сил перенесено из-за коронавируса

Ведомости 06:00
1
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
29
Политика

Руслан Болотов стал мэром Иркутска

Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра.
АиФ Иркутск 06:38
11
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
121
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Шоу-бизнес

Лолита отказалась от требований к пятому мужу ради развода

Газета.Ru 06:02
2
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
3K
Общество

В Таджикистане выявлен коронавирус

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Политика

В правительстве Якутии произошли кадровые изменения

30 апреля в правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
Аргументы и Факты - Якутия 01:53
1
Экономика

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:48
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
Новый Севастополь 05:45
99
Политика

МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине

Как передает ТАСС, в документе заявлено о том, что главы МИД стран «нормандской четверки» проведут 30 апреля видеоконференцию.
Евразия Daily 00:42
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
65
Общество

В Тульской области начинает действовать режим пропусков

С 9.00 30 апреля на территории региона начинает работу режим пропусков.
Тульские новости 01:30
2
Гаджеты

Флагманский десятиядерник Core i9-10900K отличился в 3DMark Time Spy

Для сравнения, актуальный флагманский восьмиядерный Core i9-9900K в том же тесте выдаёт около 11 тыс баллов.
3DNews 27 апреля в 08:24
13
Общество

Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей

Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
1
Общество

Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
ИА Красная Весна 05:23
234
Экономика

Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
36
Политика

Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
1
Политика

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
135
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,6K
Общество

Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тысяч человек

Инициаторами массового «исхода» заключенных из СИЗО стали директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валентин Гефтер и бывшая судья Конституционного суда (КС) Тамара Морщакова.
Первое антикоррупционное СМИ 04:28
5
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
979
Общество

Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
161
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
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