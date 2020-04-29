В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за сутки в России коронавирус COVID-19 выявлен у 7 099 человек в 85 регионах. Эта цифра с начала эпидемии впервые больше 7 тысяч.

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Общество Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников. 219

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,7K

Происшествия В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города. 29

Политика Руслан Болотов стал мэром Иркутска Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра. 11

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 121

Общество В Таджикистане выявлен коронавирус Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 247

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления. 99

Политика МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине Как передает ТАСС, в документе заявлено о том, что главы МИД стран «нормандской четверки» проведут 30 апреля видеоконференцию.

Общество Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом «Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин. 234

Экономика Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. 36

Политика В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса». 135