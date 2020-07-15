В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России проинформировали представителей СМИ о том, что количество новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 6406.

В России за сутки выявили 6406 новых случаев коронавируса

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