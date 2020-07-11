Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Больше всего новых положительных тестов в Москве — 678, Петербурге — 296 и Свердловской области — 280.
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Москва возглавила список регионов с наименьшими темпами прироста COVID-19
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