Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Больше всего новых положительных тестов в Москве — 678, Петербурге — 296 и Свердловской области — 280.

В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом

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