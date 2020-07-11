Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Больше всего новых положительных тестов в Москве — 678, Петербурге — 296 и Свердловской области — 280.
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Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
Комсомольская правда04:22
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Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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В России хотят запретить старые автомобили
Российские депутаты заявили, что для улучшения экологии, нужно запретить эксплуатацию старых автомобилей.
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Разработчик Counterplay Games и издатель Gearbox показали обложку Godfall для PlayStation 5. До этого Sony представила обложку «Человека-паука: Майлз Моралес», впервые продемонстрировав, как будут выглядеть коробки с играми для консоли нового поколения.
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Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
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Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
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