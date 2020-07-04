Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка. У 1960 новых пациентов (29,6 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет. За сутки умерли 168 человек, 8986 выздоровели и выписаны из больниц.

В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом

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