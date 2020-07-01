Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 667 883, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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В России за сутки зарегистрировали 6693 новых случаев заражения коронавирусом
Эхо Москвы30 июня в 03:30
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Политика
ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России
"По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
ИА Новороссия 05:25
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Гаджеты
Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет
NewInform вчера в 11:38
Политика
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
Общество
Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist
Социальная сеть Twitter намерена убрать слова master, slave, blacklist ("раб", "господин", "черный список"), а также ряд других терминов, которые могут содержать указание на расу или пол или быть оскорбительными для какой-то группы населения, из программного кода, а также исключить их употребление в рабочей практике.
ТАСС 05:50
Кино
Появился сайт, посвященный второй части фильма «Шугалей»
Появился сайт, посвященный второй части фильма Шугалей о российских социологах, оказавшихся в плену террористов в Ливии.
Политическая Экспертиза 05:17
Шоу-бизнес
Представитель не стал отрицать связь Полины Гагариной с рэпером
Представитель рэпера не стал отрицать роман пары, но и не подтвердил появившиеся в прессе слухи.
7Дней.ру 04:00
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Здоровье
На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава
На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Футбол
Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА
Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49
Футбол
«Бавария» объявила о переходе Лероя Зане из «Манчестер Сити»
Мюнхен, Германия, 3 июля 2020, 10:28 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
REGNUM 03:28
Общество
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
Кино
Hulu продлил сериал «Великая» с Эль Фаннинг на второй сезон
NewInform 04:46
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Космос
Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Общество
Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 01 июля в 07:21
Происшествия
В Саратове экс-директор НИИ стал фигурантом дела о присвоении 1,4 млн
Бывший директор ФБГНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы» Вячеслав Горбунов стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег (часть 3 статьи 160 УК РФ).
Четвертая Власть 03:37
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55