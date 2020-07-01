Общество
Говорит МоскваВ России за сутки зафиксировано 6 632 случая заражения коронавирусом
За сутки из больниц выписаны 8 986 человек. Всего в стране выявлено 674 515 случаев инфицирования COVID-19.
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Тăван Енвчера в 03:47
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