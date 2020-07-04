Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка. У 2005 новых пациентов (29,8 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет. За сутки умерли 134 человека, более 3,8 тысячи выздоровели и выписаны из больниц.
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Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования ДТП
Расследование дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скорее всего, завершится на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.
Москва 24 вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей вчера в 09:23
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03 июля в 03:52
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
Политика
Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru вчера в 13:57
Спорт
Глава WADA заявил о новой дисквалификации 50 российских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька признал решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году верным.
Национальная служба новостей вчера в 11:03
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Гаджеты
Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22
На платформе Xiaomi Youpin представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Baseus Encok W04 Pro TWS, внешне напоминающие популярные Apple AirPods.
3DNews 00:58
Общество
Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков в июле
Почти 7,5 миллиарда рублей правительство выделит для финансирования в июле президентских выплат врачам, медицинскому персоналу и водителям скорых, непосредственно оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета 02 июля в 05:45
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Транспорт
В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»
Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс 03 июля в 17:12
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Происшествия
В Липецке ночью неизвестные устроили массовую драку
Как сообщают липчане в социальной сети, в 15-м микрорайоне, во дворе дома №29, 5 июля ночью произошла массовая драка.
Kursk.com 02:05
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», не забив пенальти
"Красно-зеленые" сыграли вничью с "Сочи" (0:0) во встрече 26-го тура чемпионата России. Поединок в Черкизово получился сверхнасыщенным.
Российская газета вчера в 15:50
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Происшествия
В Хабаровском крае трое детей утонули в Амуре
В Ульском районе Хабаровского края утонули трое детей, купаясь в протоке Мариинская, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Российская газета 03:10
Футбол
Пулишич не хочет сравнивать себя с Азаром
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич после победы над «Уотфордом» заявил, что не хочет сравнивать себя с Эденом Азаром.
Евро-футбол.ру 02:13
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США за последние сутки, сообщает газета The Washington Post.
Москва 24 вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor 03 июля в 12:13
Политика
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа
Lenta.ru вчера в 23:26