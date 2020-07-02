Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

Накануне в России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса. Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 15 июля планируется начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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В России выявлено 6760 новых случаев заболевания коронавирусом

Национальная служба новостей03:40

В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса

ФАНвчера в 03:50

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:33

За сутки в России выявили 6760 новых случаев коронавируса

Life.ru03:38

6760 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

Известия03:30

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

RT на русском03:32

В России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса

БИЗНЕС Online03:34
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Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
2
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Газета.Ru 04:47
15
Политика

Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале

Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
1K
Общество

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Происшествия

На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
2,1K
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
219
Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
5
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
316
Политика

Голосование: Путин победил, но ненцы пошли против Кремля

Почти 54% избирателей НАО даже при существующей процедуре голосования высказались против поправок.
Свободная Пресса 01:29
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» снялась для мужского журнала

В Instagram Дарьи Мельниковой появились кадры из фотосессии для журнала Maxim.
Inc-news.ru 04:42
16
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
23
Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
3
Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
159
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,2K
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей

Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
ВладТайм 04:47
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
731
Религия

Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ

Lenta.ru 05:55
Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

Киев опасается наращивания сил РФ на южном направлении. Украина усилила боеготовность войск у государственных границ с Крымом.
Piter.tv 01:13
46
Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
48
Здоровье

Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях

Хотя немало людей, которые по разным причинам выступают против такого исследования, тем не менее, в ряде случаев оно очень важно.
Shraibikus News 05:33
2
Здоровье

Еще 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов в Москве

В Москве к прежнему режиму работы вернутся еще 20 КТ-центров, которые раньше проводили диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Вечерняя Москва 00:12
6
Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
4
Шоу-бизнес

Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
3
Экономика

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
170
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
6,1K
Экономика

Квартиры в российских городах массово подорожали

Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
5
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
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