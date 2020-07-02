Накануне в России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса. Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 15 июля планируется начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

Политика Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова. 1K

Общество Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.

Происшествия На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе. 2,1K

Политика Голосование: Путин победил, но ненцы пошли против Кремля Почти 54% избирателей НАО даже при существующей процедуре голосования высказались против поправок.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 23

Шоу-бизнес Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.

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Экономика «Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 170

Экономика Квартиры в российских городах массово подорожали Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи). 5