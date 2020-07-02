Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЗа сутки в России выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 6760 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией 2 июля на своем сайте.
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За сутки в России выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусом

ИА Красная Весна04:11

В России подтвердили 6556 новых случаев коронавируса

Gazeta.SPbвчера в 05:44

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:33

За последние сутки в России зафиксировали более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

Медиазона03:32

Оперштаб заявил о 6760 новых случаях коронавируса в России за сутки

Политика Сегодня03:43

За последние сутки в России выявили 6 556 новых случаев заражения коронавирусом

Ореанда-Новостивчера в 03:55

В России за сутки выявили 6556 новых случаев COVID-19

Парламентская газетавчера в 03:32
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Гаджеты

Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор

Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году - компания наконец-то представила свой первый OLED-телевизор.
Ferra 05:07
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Экономика

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
252
Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
3K
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Известия Мордовии 04:00
43
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
193
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
318
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
230
Авто

Mercedes и Honda модернизировали силовые установки

Если усовершенствования, внесённые в моторы Mercedes к июльскому началу сезона, не направлены на повышение мощности, то в Honda подготовили новую версию своей силовой установки, которая отличается улучшенными характеристиками.
F1news.ru 05:55
Финансы

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ.Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке составляет 3,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
ПРАЙМ 06:03
12
Армия и оружие

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году

Подчеркивается, что выполнение мероприятий, имеющих отношение к проведению сборов и призыву запасников, должно обеспечиваться органами исполнительной власти регионов и правительством государства.
Evo-rus.com 02:20
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
8
Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
59
Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
Известия 04:45
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
795
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
405
Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
10
Политика

На Украине задержан радикал, подозреваемый в избиении члена «Партии Шария»

REGNUM 07:23
Шоу-бизнес

Принц Уильям не хотел, чтобы брат Гарри женился на Меган Маркл

Герцог Кембриджский считал отношения младшего брата с актрисой Маркл несерьезными и потому отговаривал его от не подходящей, по его мнению, партии.
Чистовик вчера в 22:59
3
Общество

Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

Газета.Ru 04:26
6
Происшествия

Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега

В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
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Футбол

Три очка в кармане: Ярослав Ракицкий оценил пенальти в ворота «Зенита»

Напомним, что после победы над «Тамбовом» «Зенит» оторвался от идущего в турнирной таблице «Локомотива» на 11 очков.
Петербургский дневник 06:42
Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
6
Происшествия

В Москве на Тверской улице загорелся жилой дом

ТАСС 07:17
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Гаджеты

Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На российском и украинском официальных сайтах компания Samsung показала рендеры смартфона, который является моделью линейки Galaxy Note20.
Соловей.Инфо 06:17
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