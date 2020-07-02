За последние сутки в России зарегистрировано 6760 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией 2 июля на своем сайте.

За сутки в России выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусом

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