Коронавирус
Российская газетаЗа сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек.
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Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Общество
Мишустин сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Игры
В DOOM Eternal можно поиграть в DOOM и DOOM 2
Общество
За сутки в Москве зарегистрировали 71 случай заражения коронавирусом
Фото: stroi.mos.ru За сутки в Москве зарегистрировали еще 71 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Наука
Детям алкоголиков может помочь яд скорпиона
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку
На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве ответили на сообщения о скупке богачами аппаратов ИВЛ
Ранее в СМИ появилась информация, что в России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких, так как их начали активно скупать богатые россияне на фоне распространения коронавируса.
Общество
Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам
В России решили создать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Происшествия
Пятилетняя девочка ушла из дома и одна каталась на автобусе по городу
В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая пояснила, что ее 5-летняя дочь ушла из дома, где находилась с бабушкой, и не вернулась.
Происшествия
Симулянт с коронавирусом остановил работу отдела ГАИ в российском городе
Житель Петергофа остановил работу межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) №5 ГАИ, заявив о возможном заражении коронавирусом.
Общество
Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
В Башкирии закрыли бассейны и кинотеатры из-за опасности коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился о закрытии всех бассейнов и кинотеатров в регионе из-за опасности распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Здоровье
16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Экономика
Продажа имущества банкротов может быть приостановлена
РБК сообщает, что сейчас продажей банкротного имущества занимается 44 из 48 площадок.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.