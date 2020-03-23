Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗа сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек.
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

ТАСС02:41

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости02:28

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

RT на русском02:13

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Газета.Ru02:17

В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

Коммерсантъ02:15

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Интерфакс02:25

За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса

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