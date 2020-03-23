За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек.

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

Финансы Рубль падает на открытии торгов Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Политика Гордон заявил о риске распада Украины Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».

Здоровье В Минздраве ответили на сообщения о скупке богачами аппаратов ИВЛ Ранее в СМИ появилась информация, что в России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких, так как их начали активно скупать богатые россияне на фоне распространения коронавируса.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Спорт Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020 Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.