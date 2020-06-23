Коронавирус
RT на русскомЗа сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 599 705 случаев, сообщили в оперативном штабе. «За последние сутки в России выявлено 7425 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении.
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Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Шоу-бизнес
Айза Анохина объяснила свою нелюбовь к новой пассии бывшего мужа
Звезда жестко раскритиковала пассию своего бывшего мужа. Напомним, несколько недель назад Айза объявила, что разводится с Анохиным.
ФАН 02:51
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Политика
National Interest: чтобы насолить КНР, США следует возобновить диалог с РФ
1938 Но что бы ни думали о взгляде Путина на историю, его цель ясна: добиться диалога между великими мировыми державами в качестве способа урегулирования разногласий и ограничения конфликтов.
REGNUM 03:41
Футбол
Овчинников готовит ЦСКА к матчу с динамовцами
«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», - объявил официальный сайт ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 13:58
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Общество
В Петербурге увеличилось число новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев коронавируса, днём ранее выявили 217 заразившихся COVID-19 человек.
DP.RU 03:46
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Square Enix объявила, что покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно.
Игромания.ру вчера в 18:39
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Происшествия
В Забайкалье задержали двоих подозреваемых в убийстве подростка
Региональные следственные органы СКР по Забайкальскому краю сообщили о задержании 2 подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка.
Piter.tv 04:08
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
ГлобалМСК.ру 21 июня в 07:18
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Космос
Virgin Galactic договорилась с NASA о подготовке космических туристов
Коммерсантъ вчера в 13:08
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Автоспорт
В трансляциях Формулы 1 появится новая графика
Autosport.com.ru 04:05
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Происшествия
Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании
Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru вчера в 12:36
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
В Дании агрессивно отреагировали на статью президента Владимира Путина. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:31
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Хоккей
Торопченко: благодаря Голубовичу столько хоккеистов СДЮШОР «Динамо» вышло в свет
Выиграли Спартакиаду и прошли практически все сборные под его руководством. Благодаря Голубовичу столько хоккеистов и вышли в свет.
Чемпионат 04:10