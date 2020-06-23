Всего в стране с начала пандемии подтверждено 599 705 случаев, сообщили в оперативном штабе. «За последние сутки в России выявлено 7425 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении.

За сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 363

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. 1,4K

Политика National Interest: чтобы насолить КНР, США следует возобновить диалог с РФ 1938 Но что бы ни думали о взгляде Путина на историю, его цель ясна: добиться диалога между великими мировыми державами в качестве способа урегулирования разногласий и ограничения конфликтов. 4

Футбол Овчинников готовит ЦСКА к матчу с динамовцами «В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», - объявил официальный сайт ЦСКА. 2

Общество В Петербурге увеличилось число новых случаев COVID-19 За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев коронавируса, днём ранее выявили 217 заразившихся COVID-19 человек.

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 111

Происшествия В Забайкалье задержали двоих подозреваемых в убийстве подростка Региональные следственные органы СКР по Забайкальскому краю сообщили о задержании 2 подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка.

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 130

Футбол Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение» Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 276

Происшествия Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра. 4

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,3K

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 34

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 384

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 59