Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗа сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 599 705 случаев, сообщили в оперативном штабе. «За последние сутки в России выявлено 7425 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении.
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В России зафиксировано 7 425 случаев коронавируса за сутки

Московский Комсомолец03:47

В России за сутки зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:38

В России за сутки выявлено 7425 заразившихся коронавирусом, всего — 599 705

Коммерсантъ03:39

В России за сутки выявили 7 425 новых случаев заражения коронавирусом

Говорит Москва03:43

За сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 7600 новых больных коронавирусом

MOS.newsвчера в 06:35

В России за сутки подтверждено 7728 новых случаев коронавируса

Аргументы и Факты21 июня в 04:58
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», - объявил официальный сайт ЦСКА.
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Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики

Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
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Общество

В Петербурге увеличилось число новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев коронавируса, днём ранее выявили 217 заразившихся COVID-19 человек.
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Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

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В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

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Происшествия

В Забайкалье задержали двоих подозреваемых в убийстве подростка

Региональные следственные органы СКР по Забайкальскому краю сообщили о задержании 2 подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка.
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
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Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
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«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

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