Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впервые за долгое время число новых случаев опустилось ниже отметки в восемь тысяч (суточный прирост составил полтора процента).
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Прирост новых случаев коронавируса в России оказался минимальным с апреля

Московский Комсомолец03:45

Число новых случаев COVID-19 в РФ оказалось минимальным с 30 апреля

РЕН ТВ05:17

Количество новых случаев коронавируса в России за день не превысило восемь тысяч

Эхо Москвы05:02

В Татарстане впервые за два месяца зафиксировали менее 40 новых случаев заражения

Inkazan03:52

В России за сутки выявлено минимальное количество инфицированных COVID с 1 мая

Пятый канал05:39

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

РИА Новости03:37
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Общество

Около 300 тыс. учителей отзовут из отпуска для проведения ЕГЭ

Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ.
Известия 03:40
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
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Происшествия

Актера Ефремова повезли на допрос

Сотрудники ФСИН в среду, 17 июня, забрали актера Михаила Ефремова на допрос.
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Экономика

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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Шоу-бизнес

Норкин показал последнюю покупку покойной жены

Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.
Газета.Ru 04:56
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Авто

В России появились новые вариации Peugeot Expert и Citroen Jumpy

Москва, 16 июня 2020, 13:11 — REGNUM У российских дилеров компании Peugeot появились в продаже фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирском варианте Tour Comfort.
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Единоборства

Глава UFC назвал четырех величайших бойцов в истории ММА

Президент UFC, Дана Уайт, поддержал новый тренд и назвал четырех величайших бойцов, которые, по мнению руководителя крупнейшего мма-промоушена, навсегда вписали свои имена в историю смешанных единоборств.
FightTime.ru 01:53
Шоу-бизнес

Лоза впервые прокомментировала развод с Батыревым

Российская газета вчера в 08:44
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Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

РИА Новости вчера в 12:19
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Общество

Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов

Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости вчера в 00:44
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге

Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Общество

Законопроект о регулировании удаленной работы внесен в Госдуму

Mossovetinfo.ru – Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании удаленной работы, документ размещен в электронной базе Госдумы.
Моссовет вчера в 04:52
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Авто

Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода

Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 650 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA).
AutoNews вчера в 05:22
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Авто

Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty

Компания Land Rover отмечает 50-летие внедорожника Range Rover новой лимитированной серией, которой достались цвета кузова прошлых лет.
Тарантас Ньюс вчера в 12:07
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Авто

BMW представила новые BMW M5 и M5 Competition

Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Авто

Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России

Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня 15 июня в 08:48
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42
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Общество

Виктория Боня объяснила слова об «алкоголиках и нищебродах»

REGNUM 00:59
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Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
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Авто

УАЗ поднял цены на все свои модели в России

Как отмечают специалисты «ЦенаАвто», предыдущее повышение цен на эти модели Ульяновского предприятия отмечалось в апреле, и тогда весь модельный ряд отечественной марки подорожал на 10 — 45 тыс. рублей.
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Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана

Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.
REGNUM 02:59
Экономика

Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года

В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Шоу-бизнес

Пригожин открестился от шикарного дома на Рублевке

Продюсер открестился от дорогостоящей покупки, отметив, что содержание столь шикарного объекта недвижимости требует значительных затрат, а «мы люди обеспеченные, но скромные».
Lenta.ru 05:11
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