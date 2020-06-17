Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впервые за долгое время число новых случаев опустилось ниже отметки в восемь тысяч (суточный прирост составил полтора процента).
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В России впервые с 1 мая выявлено меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:40

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

РБК04:10

В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом

Lenta.ru03:49

Ракова: Москва оказывает помощь регионам в борьбе с коронавирусом

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В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

РИА Новости03:37

Число новых случаев COVID-19 за сутки опустилось ниже 8000 впервые за месяц

Телеканал 360°03:36

В РФ за сутки коронавирусной инфекцией заразились 7 843 человека. Это минимум с 30 апреля

ТАСС03:35
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Происшествия

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Сын Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельную аварию с участием актёра.
News.ru 08:34
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РБК 07:12
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Общество

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Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

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Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Происшествия

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Газета.Ru 15 июня в 09:11
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
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Общество

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Lenta.ru 08:21
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Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США

Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал.
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На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение

На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
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Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова

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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

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