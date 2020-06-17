За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впервые за долгое время число новых случаев опустилось ниже отметки в восемь тысяч (суточный прирост составил полтора процента).

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

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