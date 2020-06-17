Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впервые за долгое время число новых случаев опустилось ниже отметки в восемь тысяч (суточный прирост составил полтора процента).
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
Сын Ефремова впервые обратился к семье погибшего в ДТП
Сын Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельную аварию с участием актёра.
News.ru 08:34
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец 02:25
Общество
Поклонская назвала хорошим человеком захватившего монастырь священника
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала захватившего Среднеуральский женский монастырь схиигумена Сергия (Романова) хорошим человеком.
Lenta.ru 08:21
Энергетика
Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США
Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал.
Экспресс газета 01:45
Армия и оружие
На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение
На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Ведомости вчера в 00:44
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Футбол
«Барселона» обыграла «Леганес» в матче Примеры
Каталонская "Барселона" обыграла "Леганес" в матче 29-го тура испанской Примеры.
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Футбол
«Милан» и Рангник достигли соглашения
Ранее уже ходили слухи, что немецкий специалист может возглавить миланский клуб, однако информация была противоречива.
Soccer.ru 03:51
Здоровье
В Минздраве оценили заявление ВОЗ о «прорыве» в лечении коронавируса
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что предварительные результаты проведенных в Великобритании клинических испытаний препарата дексаметазон при лечении больных с коронавирусом стали научным прорывом.
Rambler News Service 08:13
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Технологии
Компания Boston Dynamics начала продажи робота-собаки
Evo-rus.com 03:05
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Газета.Ru 01:20
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1956 года
Абсолютный же максимум был зафиксирован 17 июня 1892 года - тогда воздух раскалился до 30,8. Однако сегодня и этот рекорд может пасть: по прогнозам синоптиков, столбики термометров в состоянии подскочить до 31-32 градусов.
Российская газета 08:11
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Общество
В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю
Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45