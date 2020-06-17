Вчера в стране обнаружили 8 246 пациентов с COVID-19, суточный прирост остался примерно на том же уровне. В России зарегистрировано 545 458 случаев заражения коронавирусом, более семи тысяч человек скончались, почти 285 тысяч выписаны. За сутки выздоровели 9 767 человек.

В России за сутки выявили более 8 тысяч зараженных коронавирусом

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