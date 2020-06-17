Коронавирус
Государственные ВестиВ России за сутки выявили более 8 тысяч зараженных коронавирусом
Вчера в стране обнаружили 8 246 пациентов с COVID-19, суточный прирост остался примерно на том же уровне. В России зарегистрировано 545 458 случаев заражения коронавирусом, более семи тысяч человек скончались, почти 285 тысяч выписаны. За сутки выздоровели 9 767 человек.
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Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Политика
США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов
США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin, сообщила в среду пресс-служба посольства США в Киеве.
РИА Новости 04:05
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
В Госдуме могут принять законопроект об удаленной работе
Как сообщает «ТАСС», ссылаясь на нижнюю палату парламента России, в Государственную Думу внесли законопроект о регулировании удаленного вида работы.
The Penza Post вчера в 09:46
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Здоровье
Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса
Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета 15 июня в 23:21
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии
РБК вчера в 15:18
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Здоровье
38 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
17 июня в Амурской области подтверждено 38 новых случаев COVID-2019: 12 - в Свободном, 11 - в Благовещенске, восемь - в Тамбовском районе, по два - в Тынде и Сковородинском районе, по одному - в Шимановске, Мазановском и Магдагачинском районах.
Телепорт 03:58
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Происшествия
В Перми совершил аварийную посадку SSJ100
Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту.
РБК 03:43
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
Нарышкин предложил российским школьникам занятие по истории разведки
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил российским школьникам принять участие в конкурсе сочинений по истории отечественной внешней разведки - это будет "невероятно интересное" занятие, отметил глава СВР.
РИА Новости 03:58
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Происшествия
В Ульяновске задержан первый заместитель главы города
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС вчера в 12:41
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Происшествия
В Крыму умер пожилой мужчина с коронавирусом
Симферополь, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму умер пожилой пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее количество скончавшихся пациентов с заражением SARS-CoV-2 в республике достигло 18.
REGNUM 03:55
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
На дорогу в Татарстане приземлился легкомоторный самолет
Самолет Бугурусланского летного училища Cessna приземлился на дорогу в Татарстане из-за отказа двигателя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.
МИР 24 01:34