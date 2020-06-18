Общество

Афиша DailyАфиша DailyВ России за сутки выявили 7972 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 7972 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве и Московской Области, Ханты-Мансийском АО, Свердловской области и Петербурге.
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В России за сутки выявили 7972 случаев коронавируса

Афиша Daily03:43

За сутки в Волгоградской области выявили 109 случаев заражения COVID-19

Блокнот Волжский03:40

За сутки пять человек: в Таганроге выявили случаи заболевания коронавирусом

DonDay-Таганрогвчера в 03:58

За сутки в России выявили 7790 заразившихся COVID-19

Индикаторвчера в 05:10

За последние сутки в России выявлено 7 790 новых пациентов с коронавирусом

UfaTime.ruвчера в 04:57

В России за сутки выявлено 7972 заразившихся коронавирусом, всего — 569 063

Коммерсантъ03:33
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Общество

ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
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Здоровье

Мурашко: борьба с инфекциями может стать частью нацпроекта

Борьба с инфекционными заболеваниями может стать отдельным федеральным проектом в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
News.ru 04:34
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Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Вести.Ru 03:26
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Игры

Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Известия вчера в 22:05
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Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Общество

Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке

Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Общество

В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом

За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч человек выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде

Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
10K
Культура

Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:20
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
3,5K
Общество

В России от коронавируса умерли почти 500 медиков

Похожие цифры озвучила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Однако позже в ведомстве опровергли эти цифры.
Муксун.fm вчера в 09:09
1,3K
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
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Общество

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
6
Происшествия

В Карелии на место «завозных» случаев коронавируса пришли «контактные»

Петрозаводск, 19 июня 2020, 10:56 — REGNUM В Карелии на 19 июня насчитывается 960 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 26 новых случаев выявлено за последние сутки.
REGNUM 03:56
1
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
175
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru вчера в 05:08
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
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Космос

Запуск спутников «Гонец-М» на РН «Союз-2.1б» намечен на 20 сентября

Появилась информация о времени первого запуска российских телекоммуникационных спутников «Гонец-М» на ракете «Союз-2.1б».
AstroNews.ru 01:31
Здоровье

Врач объяснила, как определить рак по запаху пота

ФАН вчера в 18:04
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Футбол

Сегодня возобновляется чемпионат России по футболу

Сегодня по календарю должны быть сыграны две игры: "Крылья Советов" Самара - "Ахмат" Грозный "Сочи" Сочи - "Ростов" Ростов Ранее сообщалось, что накануне выявлен коронавирус сразу у 6 футболистов из Ростова.
Уфавед (Уфимские ведомости) вчера в 23:30
Здоровье

Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал можно ли на самом деле выглядеть лучше с помощью массажа лица и о каких послдествиях нужно знать.
Комсомольская правда 17 июня в 23:35
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Политика

Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Политика

Владимир Зеленский потребовал членства Украины в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в четверг о желании Киева войти в состав Евросоюза.
Коммерсантъ вчера в 15:21
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Игры

Лето гейминга в разгаре: Создатель Divinity показал часовую демо-версию Baldur’s Gate 3, и она выглядит великолепно

Srnsk 03:23
Политика

Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве.
BFM.ru 02:17
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Биатлон

В СБР рассказали о финансовых проблемах организации

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что в последние несколько лет организация неоднократно сталкивалась с серьёзными финансовыми проблемами.
RT на русском 02:44
Общество

В Югре за сутки коронавирус выявлен у 243 человек

За минувшие сутки в Югре, на 18 июня, зарегистрировано 243 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах.
Вестник вчера в 02:45
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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