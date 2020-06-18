В России за сутки выявлено 7972 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве и Московской Области, Ханты-Мансийском АО, Свердловской области и Петербурге.

В России за сутки выявили 7972 случаев коронавируса

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