Общество
Афиша DailyВ России за сутки выявили 7972 случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 7972 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве и Московской Области, Ханты-Мансийском АО, Свердловской области и Петербурге.
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За сутки пять человек: в Таганроге выявили случаи заболевания коронавирусом
DonDay-Таганрогвчера в 03:58
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
Здоровье
Мурашко: борьба с инфекциями может стать частью нацпроекта
Борьба с инфекционными заболеваниями может стать отдельным федеральным проектом в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
News.ru 04:34
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Вести.Ru 03:26
Игры
Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Известия вчера в 22:05
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Общество
Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке
Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Общество
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч человек выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
Культура
Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:20
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В России от коронавируса умерли почти 500 медиков
Похожие цифры озвучила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Однако позже в ведомстве опровергли эти цифры.
Муксун.fm вчера в 09:09
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Происшествия
В Карелии на место «завозных» случаев коронавируса пришли «контактные»
Петрозаводск, 19 июня 2020, 10:56 — REGNUM В Карелии на 19 июня насчитывается 960 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 26 новых случаев выявлено за последние сутки.
REGNUM 03:56
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Космос
Запуск спутников «Гонец-М» на РН «Союз-2.1б» намечен на 20 сентября
Появилась информация о времени первого запуска российских телекоммуникационных спутников «Гонец-М» на ракете «Союз-2.1б».
AstroNews.ru 01:31
Здоровье
Врач объяснила, как определить рак по запаху пота
ФАН вчера в 18:04
Футбол
Сегодня возобновляется чемпионат России по футболу
Сегодня по календарю должны быть сыграны две игры: "Крылья Советов" Самара - "Ахмат" Грозный "Сочи" Сочи - "Ростов" Ростов Ранее сообщалось, что накануне выявлен коронавирус сразу у 6 футболистов из Ростова.
Уфавед (Уфимские ведомости) вчера в 23:30
Здоровье
Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга
Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал можно ли на самом деле выглядеть лучше с помощью массажа лица и о каких послдествиях нужно знать.
Комсомольская правда 17 июня в 23:35
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Политика
Владимир Зеленский потребовал членства Украины в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в четверг о желании Киева войти в состав Евросоюза.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Игры
Лето гейминга в разгаре: Создатель Divinity показал часовую демо-версию Baldur’s Gate 3, и она выглядит великолепно
Srnsk 03:23
Политика
Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве.
BFM.ru 02:17
Биатлон
В СБР рассказали о финансовых проблемах организации
Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что в последние несколько лет организация неоднократно сталкивалась с серьёзными финансовыми проблемами.
RT на русском 02:44
Общество
В Югре за сутки коронавирус выявлен у 243 человек
За минувшие сутки в Югре, на 18 июня, зарегистрировано 243 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах.
Вестник вчера в 02:45
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18