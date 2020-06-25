За сутки из больниц выписаны 12 013 пациентов. За всё время от коронавируса скончались 8 359 человек, за минувшие сутки в России умерли 153 пациента.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 3,7K

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне. 451

Политика СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России. 45

Политика Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. 238

Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 20

Политика МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, флаг сообщества ЛГБТИ был вывешен на здании посольства 25 июня, так как впервые он был использован в этот же день в 1978 году во время парада на День свободы в Сан-Франциско. 5

Политика Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии.

Общество Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования. 1,1K

Шоу-бизнес Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике. 2

Общество Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press. 55

Политика Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны. 720

Политика Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,3K

Авто Infiniti меняет стратегию развития Премиальная марка Infiniti, принадлежащая Nissan, объявила о смене стратегии развития. 3

Здоровье На Украине появился новый «Ухань» На Украине с начала эпидемии зафиксировано 40008 случаев коронавируса, 1067 летальных, 16 956 пациентов выздоровели, впервые в лидеры антирейтинга выбилась Львовская область.

Политика Евросоюз может временно закрыть въезд для жителей России После открытия границ 1 июля и снятия ограничений, введенных в результате пандемии коронавируса в мире, страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России. 1,7K