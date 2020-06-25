Коронавирус
Говорит МоскваВ России за сутки выявили 7 425 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки из больниц выписаны 12 013 пациентов. За всё время от коронавируса скончались 8 359 человек, за минувшие сутки в России умерли 153 пациента.
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
Политика
МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США
Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, флаг сообщества ЛГБТИ был вывешен на здании посольства 25 июня, так как впервые он был использован в этот же день в 1978 году во время парада на День свободы в Сан-Франциско.
ТАСС 08:25
Политика
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии.
Столица на Онего 08:48
Кино
«Унесённые ветром» вернулись на HBO Max с комментариями о расизме
RT на русском 07:59
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике
Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор 08:54
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Политика
Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:31
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Авто
Infiniti меняет стратегию развития
Премиальная марка Infiniti, принадлежащая Nissan, объявила о смене стратегии развития.
Автоновости дня вчера в 14:35
Происшествия
СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде
РИА Новости 07:50
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК вчера в 08:13
Здоровье
На Украине появился новый «Ухань»
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 40008 случаев коронавируса, 1067 летальных, 16 956 пациентов выздоровели, впервые в лидеры антирейтинга выбилась Львовская область.
Украина.ру 03:48
Политика
Евросоюз может временно закрыть въезд для жителей России
После открытия границ 1 июля и снятия ограничений, введенных в результате пандемии коронавируса в мире, страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России.
VSE42.RU 23 июня в 23:57
Футбол
Малком рассказал об успехах в изучении русского языка
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как проходит его обучение русскому языку, а также поделился эмоциями от возвращения к тренировкам с партнёрами по команде.
Чемпионат 06:35
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
RT на русском вчера в 20:39
Политика
Рябков заявил, что Россия не будет любой ценой спасать СНВ-3
Россия не будут любой ценой спасать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
РЕН ТВ 06:56
Космос
NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна
Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 22 июня в 04:52