Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России за сутки выявили 7 425 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки из больниц выписаны 12 013 пациентов. За всё время от коронавируса скончались 8 359 человек, за минувшие сутки в России умерли 153 пациента.
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За последние сутки коронавирусом в России заразились больше 7 тысяч человек

Эхо Москвы04:03

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

Новая газета03:30

В России за сутки выявили 7 425 новых случаев заражения коронавирусом

Говорит Москва23 июня в 03:43

В Москве снова выявили меньше 900 случаев коронавируса

Компания03:33

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве

РИА Новости03:41

В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом

Аргументы недели23 июня в 04:47

В России выявили еще больше 7 тысяч новых инфицированных коронавирусом

MOS.news04:29
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
4,1K
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
3,7K
Футбол

«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

РБК 08:36
7
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
45
Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
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Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
20
Футбол

«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти

Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
Гаджеты

LG анонсировала самоочищающиеся наушники Tone Free

МИТ 05:08
Политика

МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США

Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, флаг сообщества ЛГБТИ был вывешен на здании посольства 25 июня, так как впервые он был использован в этот же день в 1978 году во время парада на День свободы в Сан-Франциско.
ТАСС 08:25
5
Политика

Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь

Россия окажется в числе последних стран, куда разрешат туристические поездки гражданам Финляндии.
Столица на Онего 08:48
Кино

«Унесённые ветром» вернулись на HBO Max с комментариями о расизме

RT на русском 07:59
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Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Известия 05:42
6
Общество

Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
1,1K
Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике

Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор 08:54
2
Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
55
Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
720
Политика

Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:31
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
1,3K
Авто

Infiniti меняет стратегию развития

Премиальная марка Infiniti, принадлежащая Nissan, объявила о смене стратегии развития.
Автоновости дня вчера в 14:35
3
Происшествия

СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде

РИА Новости 07:50
63
Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Газета.Ru 02:46
8
Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК вчера в 08:13
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Здоровье

На Украине появился новый «Ухань»

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 40008 случаев коронавируса, 1067 летальных, 16 956 пациентов выздоровели, впервые в лидеры антирейтинга выбилась Львовская область.
Украина.ру 03:48
Происшествия

Двух молодых петербуржцев отправили в колонию за секс со школьницей

Piter.tv 08:03
Политика

Евросоюз может временно закрыть въезд для жителей России

После открытия границ 1 июля и снятия ограничений, введенных в результате пандемии коронавируса в мире, страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России.
VSE42.RU 23 июня в 23:57
1,7K
Футбол

Малком рассказал об успехах в изучении русского языка

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как проходит его обучение русскому языку, а также поделился эмоциями от возвращения к тренировкам с партнёрами по команде.
Чемпионат 06:35
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

RT на русском вчера в 20:39
1,2K
Политика

Рябков заявил, что Россия не будет любой ценой спасать СНВ-3

Россия не будут любой ценой спасать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
РЕН ТВ 06:56
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Космос

NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна

Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 22 июня в 04:52
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Главное