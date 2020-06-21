За прошедшие сутки в России зафиксировано 7728 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 584 680, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 7728 новых случаев коронавируса

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