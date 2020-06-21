Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России за сутки выявили 7728 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7728 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 584 680, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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В России за сутки выявили 7,4 тыс. зараженных коронавирусом

РБК04:13

За сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса

RT на русском03:37

В России за сутки подтверждено 7 889 случаев COVID-19

Областная газета20 июня в 03:50

В России за сутки подтверждено 7728 новых случаев коронавируса

Аргументы и Факты21 июня в 04:58

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 7889

Парламентская газета20 июня в 04:39

В России за сутки выявили более 7000 новых случаев COVID-19

Профиль20 июня в 04:00

В России за сутки выявили 7600 новых случаев коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 03:32
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

Кривое-зеркало.ру 04:34
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Общество

Канделаки упрекнула Милевского за рассказ о сексе

Спорт день за днем 06:38
Происшествия

В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину

По данным следствия, мужчина нанес ребенку несколько ударов ремнем, затем надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления.
РБК 06:48
1
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Недвижимость

Россия заняла 15-е место в мире по темпам роста цен на жилье

Россия по итогам первого квартала заняла 15-е место в мире по темпам роста цен на жилье, показав средний годовой прирост стоимости жилой недвижимости в 7,1%, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
РИА Новости 06:57
Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС вчера в 10:49
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Политика

Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников

Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
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Энергетика

В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»

Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
2
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Музыка

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Знак огня»

Российская газета 03:51
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
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Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
3
Авто

Дополнено: Buick показал Envision S и Velite 7 для Китая

Драйв 06:50
Футбол

Агуэро перенесёт операцию на травмированном колене

Евро-футбол.ру 04:25
Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Политика

Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму.
Lenta.ru 07:35
79
Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
9
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Наука

В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида

Учёные, представляющие Крымский федеральный университет, провели 3D-съемку пещеры Таврида, являющейся очень важной для истории, так как после окончания создания научного рекреационного комплекса её внешний вид очень сильно измениться.
Дни24 07:43
3
Спорт

Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Политика

Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
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Футбол

«Мы становимся свидетелями полицейского произвола». Ультрас ЦСКА поддержали задержанных фанатов «Спартака»

Фанатское объединение московского футбольного клуба ЦСКА «Люди в Черном» выступило с заявлением о задержаниях полицией болельщиков «Спартака».
Sport24.ru 07:11
Армия и оружие

SANA: ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в районе Хмеймим

Газета.Ru вчера в 16:58
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не владели оружием, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.
РИА Новости 05:06
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов

В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
Кино

Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине

Би-порт вчера в 09:30
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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