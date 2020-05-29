За прошедшие сутки в России зафиксировано 8572 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения увеличилось до 387 623, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 8572 новых случая коронавируса

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