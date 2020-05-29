Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России за сутки выявили 8572 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8572 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения увеличилось до 387 623, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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За сутки в России подтвердили 8 572 случая коронавируса

МордовМедиа03:49

В России за сутки — 8 572 новых случая коронавируса

Спорт-Экспресс03:41

В России за сутки выявлен 8 371 новый случай коронавируса

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:37

В России за сутки зафиксировали 8572 случая коронавируса

RT на русском03:36

В России выявлено 8 572 новых случая коронавируса

Эхо Москвы03:35

В России подтвердили 8572 новых случая коронавируса

Новгородские ведомости03:40

В России выявили 8338 новых случаев заболевания COVID-19

РЕН ТВ27 мая в 03:36
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
14
Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
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Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС вчера в 16:32
588
Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
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Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки.
Российская газета вчера в 11:39
40
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
3,3K
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM вчера в 18:48
1,3K
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
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Шоу-бизнес

В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Армия и оружие

Авиаудар по турецкой колонне в Сирии сняли на видео

Вечерний курьер вчера в 07:26
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
36
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
2
Происшествия

В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей

Российская газета 03:30
47
Космос

Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира

В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
Петербургский дневник 27 мая в 20:56
Происшествия

Ещё троим разместившим фото нацистов предъявили обвинение

Ещё троим разместившим фото нацистов во время акции «Бессмертный полк» предъявили обвинение, сообщается на сайте СК РФ.
Аргументы и Факты вчера в 10:58
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Путешествия

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Авто

Автобренд Datsun уйдет с российского рынка

Adindex.ru вчера в 05:56
573
Автоспорт

Williams лишился титульного спонсора

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета 05:07
3
Общество

Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве

"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
11
Политика

Президент Татарстана заявил о готовности к выдвижению на новый срок

Известия 04:30
18
Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
2
Политика

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
36
Игры

Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II

Naughty Dog подробнее рассказала о сюжете и основных механиках сиквела, а также показала новые геймплейные кадры.
CyberSport.ru 27 мая в 16:45
37
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,1K
Политика

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
27
Транспорт

РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров в поездах

Российские железные дороги отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией в поездах дальнего следования.
Эксперт Северо-Запад вчера в 10:31
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