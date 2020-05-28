Коронавирус
Афиша DailyВ России за сутки выявили 8371 случай коронавируса
В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса — на несколько десятков больше, чем вчера. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
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Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
Версия.Инфо вчера в 10:37
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемию, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
Музыка
Специальный концерт «Евровидения-2020» собрал 73 миллиона зрителей
Popcornnews.ru 05:36
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Общество
В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в нашей стране врачами зафиксировано 8946 случаев заражения опасной инфекции COVID-19 в 83 субъектах.
Evo-rus.com 26 мая в 06:44
Экономика
Саратов просит губернатора помочь бизнесу и городскому бюджету
Саратовские депутаты приняли обращение к губернатору с предложениями по мерам господдержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, и просьбой оказать дополнительную финансовую помощь городу в связи с неисполнением доходной части бюджета.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:39
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Политика
Песков оценил ситуацию с безработицей в регионах
Журналисты напомнили, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал список регионов, где наблюдаются наибольшие проблемы с безработицей.
РИА Новости 05:56
Общество
В Самарской области рассказали о смерти 31-летней женщины с COVID-19
Самара, 28 мая 2020, 11:12 — REGNUM 31-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Самарской области.
REGNUM 04:12
Общество
Россельхознадзор отрицает, что Данкверт вымогал взятку
Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано отрицает информацию о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом взятки в размере $500 тыс. Ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, добавила она.
Коммерсантъ 06:28
Кино
Российский фильм «Спутник» за месяц собрал более миллиона просмотров
Фильм Спутник за первый месяц проката на интернет-платформах посмотрели более 1 млн раз.
NewInform вчера в 10:39
Общество
Глава Рособрнадзора — РБК: «Вип-пункты проведения ЕГЭ не обсуждаются»
В интервью РБК временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, как ведомство будет обеспечивать безопасность участников ЕГЭ.
РБК 06:28
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Шоу-бизнес
Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу
Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru 03:19
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк завершил подключение к Системе быстрых платежей, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Российская газета 06:18
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Космос
Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира
В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
Петербургский дневник вчера в 20:56
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews 26 мая в 05:11
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Хоккей
СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
RT на русском 05:02
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48