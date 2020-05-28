В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса — на несколько десятков больше, чем вчера. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса

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