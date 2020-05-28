Коронавирус

Афиша DailyАфиша DailyВ России за сутки выявили 8371 случай коронавируса

В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса — на несколько десятков больше, чем вчера. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
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В России за сутки выявили 8371 новый случай коронавируса

Rambler News Service03:38

В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса

Афиша Daily03:45

За сутки в России выявили 8338 заболевших коронавирусом

News.ruвчера в 03:41

В России за сутки зафиксировали 8371 случай коронавируса

RT на русском03:36

В Москве за сутки выявлено 2054 случая заражения коронавирусом

REGNUM03:04

В России за сутки выявлено менее 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

ИА Красная Веснавчера в 03:55

В Подмосковье за сутки выявлено 774 новых случая заражения коронавирусом

Моссовет03:40
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Общество

МВД подтвердило факт проверки в отношении Данкверта

В Москве полиция подтвердила начало проверки по факту заявления польского производителя молочной продукции «Млековита» о якобы вымогательстве у компании денег главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.
Известия 08:00
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости вчера в 02:31
Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия вчера в 08:56
Общество

В Москве не планируют вводить новые штрафы

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти не планируют вводить новые штрафы для контроля за соблюдением ограничений на новом этапе ослабления мер по коронавирусу.
Московский Комсомолец 07:46
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека

За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Кино

Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена

Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
Культуромания 05:09
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Футбол

У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Политика

Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг.
Lenta.ru 07:56
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru вчера в 08:08
Футбол

Футболистам «Спартака» планируют снизить зарплаты за май и июнь

В апреле игрокам «Спартака» снизили зарплаты на 40% на фоне пандемии коронавируса.
ProstoProSport 01:13
2
Биатлон

В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России

Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщил, что тренером женской команды рекомендован Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
2
Общество

Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса

Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
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Музыка

Специальный концерт «Евровидения-2020» собрал 73 миллиона зрителей

Popcornnews.ru 05:36
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Происшествия

В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки

СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа

Газета.Ru 05:10
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
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Автоспорт

Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году

Организаторы Гран-при Нидерландов официально сообщили об отмене гонки в 2020 году.
Матч ТВ 04:40
Шоу-бизнес

Александр Цекало: «Мы любим с Даришей друг друга и занимаемся сексом»

В первом выпуске своего проекта «Сериаlist» Цекало сравнивает просмотр сериалов с занятием сексом. Продюсер приводит в пример свою семью.
Территория новостей 03:13
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Экономика

Российские банки ускорили продажи золота

В течение последних шести месяцев российские банки неизменно сокращают запасы золота, при этом весной вывоз драгметалла из страны ускорился.
Профиль 02:45
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