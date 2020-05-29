Коронавирус

Афиша DailyАфиша DailyВ России за сутки выявили 8371 случай коронавируса

В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса — на несколько десятков больше, чем вчера. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
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За сутки в России выявлено 8572 новых случая COVID-19

ПензаСМИ04:44

В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса

Афиша Dailyвчера в 03:45

В России за сутки выявили 8572 новых случая коронавируса

Rambler News Service03:37

В России за сутки 8572 человека заразились коронавирусом

Парламентская газета03:37

В России за сутки зафиксировали 8572 случая коронавируса

RT на русском03:36

В России за сутки выявили 8,5 тыс. носителей коронавируса

REGNUM03:40

За сутки в России выявили 8338 заболевших коронавирусом

News.ru27 мая в 03:41
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Экономика

Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии

Число запросов от покупателей из России, готовых приобрести недвижимость в Белоруссии, выросло в разы за апрель и май 2020 года.
Lenta.ru 06:23
1
Здоровье

Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу

Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших.
Политсовет 05:43
8
Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
68
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
1K
Общество

В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий

«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
378
Происшествия

Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения

Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
21
Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Автоновости дня 05:00
29
Шоу-бизнес

В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество

На «Яндекс.Картах» появился график прогулок москвичей

Говорит Москва вчера в 16:46
659
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
1K
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
11
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
26
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
376
Политика

Президент Татарстана Минниханов заявил, что пойдет на третий срок

РИА Новости 05:55
32
Политика

Мишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
Ёлдаш 06:29
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
167
Политика

В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
2
Политика

Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
Lenta.ru 06:31
1
Общество

В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19

В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 — это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших — 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:39
Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Дилетант вчера в 07:00
8
Общество

Астраханский губернатор ушёл на самоизоляцию

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ушёл на двухнедельную самоизоляцию из-за контакта с заражённым COVID-19 сотрудником администрации губернатора.
Астрахань 24 06:19
6
Общество

Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей

Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
7
Происшествия

На Алтае полиция задержала мэра Славгорода

Сотрудники алтайской полиции задержали главу Славгорода Сергея Горбунова - по предварительным данным, за взяточничество.
Российская газета 06:04
15
Происшествия

Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован

Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве.
ТАСС 06:07
Политика

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

РИА Новости 03:19
137
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,7K
Авто

Автобренд Datsun уходит из России

Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:01
581
Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

Ведомости 03:46
87
Экономика

ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко в России

Как заявила и. о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская, если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, а сами оставляют цены на прежнем уровне без оснований, то служба «незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования».
RT на русском 05:40
Авто

Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»

Тарантас Ньюс 02:36
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