В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса — на несколько десятков больше, чем вчера. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

В России за сутки выявили 8371 случай коронавируса

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