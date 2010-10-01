Коронавирус
Афиша DailyВ России за сутки выявили 8572 случая коронавируса
В России за сутки выявили 8572 случая коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».
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В России за сутки подтверждено 8572 новых случая заражения коронавирусом
Страницы Воронежской культуры03:35
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Происшествия
Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании
По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
REGNUM 05:50
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
РИА Новости вчера в 20:53
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Происшествия
В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием
Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Санкт-Петербурге.
RT на русском 06:03
Энергетика
Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru вчера в 04:32
Экономика
Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли
Сфера торговли автомобилями в России оказалась в критической ситуации, сложившейся из-за катастрофического падения продаж автомобилей в апреле, но не получила поддержки от государства.
РБК 06:32
Общество
Руководство Lufthansa не исключило возможность банкротства компании
Немецкий авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи впервые заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.
Интерфакс 06:22
Наука
Определен вред электронных сигарет для полости рта
Исследователи из Соединенных Штатов смогли выяснить, что электронные сигареты отрицательно влияют на состояние ротовой полости, причем негативный эффект даже больше, чем от стандартного табака.
Discover24 02:57
Политика
МИД Германии: санкции по делу «хакеров» включают заморозку активов
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что "киберсанкции" по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.
РИА Новости 06:48
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Наука
Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Симптом может быть связан с легким течением болезни.
Вечерняя Москва 01:49
Кино
Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры «Borderlands»
Популярная австралийская актриса Кейт Бланшетт исполнит одну из ключевых ролей в экранизации серии фантастических шутеров от первого лица, объединенных названием "Borderlands".
Kinonews.ru 05:45
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3644 человека.
MySLO.ru 04:15
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Здоровье
Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу
Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших.
Политсовет 05:43
Общество
Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.
RT на русском 03:34
Энергетика
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
РИА Новости вчера в 01:00
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Авто
Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»
Тарантас Ньюс 02:36
Армия и оружие
В Индии опасаются китайской военной активности на спорных территориях
Прежде всего речь идет о спорной территории Ладакх. Китайские власти недавно приступили к модернизации военной инфраструктуры в этом районе.
ИА Красная Весна 01:58
Общество
Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
Политика
Лукашенко заявил о политической составляющей пандемии COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пандемии нового коронавируса "болезнь занимает половину, остальное – политика".
РИА Новости 06:09