За прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтверждён у 8595 человек. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 485 253 жителей страны. По состоянию на 9 июня в России коронавирус выявлен у 485 253 человек (+8595 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки выявили 8595 заболевших коронавирусом

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