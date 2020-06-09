Новый Калининград За последние сутки в России зарегистрировали 8595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 9 июня, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса

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