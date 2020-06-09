Коронавирус
Новый Калининград.RuЗа сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса
Новый Калининград За последние сутки в России зарегистрировали 8595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 9 июня, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Авто
В России отзывают минивэны Toyota Alphard
Faktom вчера в 14:03
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 06:55
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 02:53
Общество
В России в июне изменится график выплат пенсий
Изменения в графике выдачи пенсий произошли из-за праздничных дней – 12, 13, 14 июня (празднуется День России) и 24 июня (парад Победы).
Smolnarod.ru 06:51
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
Общество
Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы
Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску.
RuNews24.ru вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Общество
Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты
Lenta.ru вчера в 07:43
Наука
Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Экономика
Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики
Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минфостокразвития.
Российская газета 05:55
Здоровье
В Липецкой области усилят контроль за масочным режимом
С 8 июня в Липецкой области запустили первый этап снятия ограничений.
GorodLip.ru 03:11
Армия и оружие
ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт
ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт, смонтировав артиллерийскую систему в корме.
ВладТайм 07 июня в 04:13
Шоу-бизнес
Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение
RuNews24.ru вчера в 08:44
Происшествия
В Ираке разбился самолет, принадлежащий ВВС США
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США.
РЕН ТВ вчера в 16:42
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia вчера в 05:12
Авто
1300 километров без заправки: появилась очень экономичная Toyota RAV4
На японском рынке гибрид RAV4 стоит от 4,7 миллиона до 5,4 миллиона иен (3-3,4 миллиона рублей), в то время как обычный кроссовер с традиционным двигателем внутреннего сгорания оценивается в 2,6 миллиона иен (1,6 миллиона рублей).
Motor вчера в 08:16
Происшествия
Полицейские обнаружили деньги, похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске
Сотрудники полиции обнаружили более 2 млн рублей, похищенных при нападении на инкассаторов в конце мая в Красноярске.
ТАСС 05:55
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Evo-rus.com вчера в 11:37
Здоровье
Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области
Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Экономика
«Мечел» обратился к миноритариям за одобрением реструктуризации долгов
Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и гендиректор компании Олег Коржов обратились к миноритарным акционерам с просьбой одобрить реструктуризацию долгов компании после сделки по продаже Эльгинского месторождения, следует из обращения к акционерам, имеющегося в распоряжении RNS.
Rambler News Service 05:09
Космос
Обозначены сроки начала строительства стартового стола под «Союз-5»
Возведение стартового стола для российских ракет-носителей "Союз-5" произойдет до 2025 года.
Газета.Ru 06:25
Политика
Создана петиция против обнуления сроков Путина
На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13