Общество
Афиша DailyВ России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.
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В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч случаев коронавируса
Новый Калининград.Ru04 июня в 03:38
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Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
Общество
Многотысячная акция против расизма проходит в Мадриде
Газета.Ru 06:59
Общество
За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским
RT на русском 05 июня в 12:25
Шоу-бизнес
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
Общество
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
В Волгоградской области от коронавируса умерли двое жителей Михайловки
Напомним, за прошедшие сутки число умерших пациентов с коронавирусом в Волгоградской области увеличилось на 2.
Волгоградская правда 06:44
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Технологии
Важность установки антивируса на смартфон оценена
Эксперт рассказал, насколько важно защитить смартфон, установив на него антивирус.
ToDay News Ufa 06:49
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Футбол
Трансфер Лаутаро в «Барселону» находится на грани срыва
Источник сообщает, что нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может не перейти в "Барселону" из-за финансовых проблем испанского клуба.
Soccer.ru 02:48
Футбол
Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Армия и оружие
Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне
Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне для подавления протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 07:18
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Авто
В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире
Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
РИА Новости 07:29
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Армия и оружие
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
РИА Новости 04 июня в 16:14
Единоборства
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
1. Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры 7 июня Twitter ирландца вновь дал повод новостникам по всей планете.
Lenta.ru 04:42
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19
Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 06:21
Игры
Cogen: Sword of Rewind — боевой платформер для PS4, Switch и ПК, где смерть — главное оружие
3DNews 04:56
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу
Эхо Москвы 05:59
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27