Общество

Афиша DailyАфиша DailyВ России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. случаев коронавируса

Афиша Daily03:55

За сутки в России выявили более 8,7 тысячи новых случаев коронавируса

Газета Кемерова05 июня в 03:42

В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч случаев коронавируса

Новый Калининград.Ru04 июня в 03:38
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество

The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
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Общество

В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
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Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
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Общество

Многотысячная акция против расизма проходит в Мадриде

Газета.Ru 06:59
1
Общество

За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
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Политика

Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским

RT на русском 05 июня в 12:25
1
Шоу-бизнес

В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
7
Общество

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
1
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,2K
Происшествия

В Волгоградской области от коронавируса умерли двое жителей Михайловки

Напомним, за прошедшие сутки число умерших пациентов с коронавирусом в Волгоградской области увеличилось на 2.
Волгоградская правда 06:44
3
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
8
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
4
Технологии

Важность установки антивируса на смартфон оценена

Эксперт рассказал, насколько важно защитить смартфон, установив на него антивирус.
ToDay News Ufa 06:49
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Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Футбол

Трансфер Лаутаро в «Барселону» находится на грани срыва

Источник сообщает, что нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может не перейти в "Барселону" из-за финансовых проблем испанского клуба.
Soccer.ru 02:48
Происшествия

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Интерфакс 06:00
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Футбол

Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня

Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Армия и оружие

Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне

Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне для подавления протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 07:18
Происшествия

В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы

В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
1
Авто

В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире

Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

РИА Новости 07:29
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
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Армия и оружие

Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

РИА Новости 04 июня в 16:14
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Единоборства

Макгрегор снова объявил о завершении карьеры

1. Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры 7 июня Twitter ирландца вновь дал повод новостникам по всей планете.
Lenta.ru 04:42
Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19

Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 06:21
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Игры

Cogen: Sword of Rewind — боевой платформер для PS4, Switch и ПК, где смерть — главное оружие

3DNews 04:56
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Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Эхо Москвы 05:59
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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