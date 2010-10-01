В России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.

В России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса

Общество The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии. 223

Политика В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет. 807

Общество Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. 1

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 970

Политика Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина. 4

Политика Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах. 517

Футбол Трансфер Лаутаро в «Барселону» находится на грани срыва Источник сообщает, что нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может не перейти в "Барселону" из-за финансовых проблем испанского клуба.

Армия и оружие Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне для подавления протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.