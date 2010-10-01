Общество
RT на русскомВ России за сутки выявили 8835 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 8835 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 528 964 случая. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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В России за сутки зарегистрировано 8835 случаев коронавируса и 119 смертей
Национальная служба новостей06:22
В России за сутки снова выявили чуть менее 9000 случаев заражения коронавирусом
Афиша Daily12 июня в 05:58
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Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
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В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain
В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 12 июня в 03:21
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
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В Пулково столкнулись два самолета
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Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
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Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода Трусовой
Ранее Евгений Плющенко сообщил о том, что Александра Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер.
Нева Спорт 06:32
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Paparazzi.ru 05:19
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В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Политика
Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
ТАСС 07:15
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России
НТВ вчера в 03:17
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 05:34
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия 09:16
Здоровье
За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
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Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости вчера в 08:20
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Единоборства
Мария Агапова дебютировала на турнире UFC on ESPN 10 досрочной победой
Казахстанская девушка-боец Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс в рамках турнира UFC on ESPN 10 в Лас-Вегасе.
NewInform вчера в 23:11