В России в течение суток зафиксировано 8835 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 528 964 случая. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

В России за сутки выявили 8835 случаев коронавируса

Кино Индиана Джонс назван величайшим героем кино Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса. 119

Происшествия На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области. 1

Киберспорт В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.

Футбол «Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Фигурное катание Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода Трусовой Ранее Евгений Плющенко сообщил о том, что Александра Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер.

Здоровье В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 55

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 2,7K

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. 660