Общество
RT на русскомВ России за сутки выявили 8835 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 8835 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 528 964 случая. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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В России за сутки зарегистрировано 8835 случаев коронавируса и 119 смертей
Национальная служба новостей06:22
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Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Авто
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AvtoVolgograda.ru вчера в 02:06
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Кинокритик отреагировал на удаление «Унесенных ветром» с HBO
Piter.tv 11 июня в 07:36
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SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX запустила на орбиту 58 микроспутников Starlink, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 09:07
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Политика
Путин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Экономика
Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Здоровье
Еще 69 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 14 июня в Алтайском крае еще у 69 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 06:22
Общество
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер.
Эхо Москвы 07:30
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Политика
Путин прокомментировал беспорядки в США
В качестве примера Путин привёл действия демократов, которые после прихода к власти «абсолютно демократическим» способом президента Дональда Трампа придумали «всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».
Парламентская газета 06:41
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Религия
«Духовник Поклонской» отказался покидать монастырь
ИА Красная Весна 07:59
Происшествия
Восемь человек стали жертвами схода оползня в Непале
Восемь человек погибли в результате схода оползня в западном Непале.
Известия 08:51
Культура
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым
Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru».
Вечерняя Москва 08:21
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru 08:13
Общество
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
Наука
Ученые выяснили, какой цвет волос продлевает жизнь
Новое исследование ученых показало, что имеется связь между цветом волос и количеством прожитых лет.
Газета DAILY 07:34
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily 12 июня в 06:23
Здоровье
Оренбургский минздрав прокомментировал видео пациентки из COVID-палаты
В соцсетях появилось видео палаты из отделения городской больницы Оренбурга №1 для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в котором пациентка жалуется на неприглядное состояние постельного белья.
РИА Оренбуржье 06:28
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33