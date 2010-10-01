За последние сутки в России подтверждено 8849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 317 554. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В России за сутки выявили 8849 случаев заболевания коронавирусом

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