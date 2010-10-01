Коронавирус

Афиша DailyАфиша DailyВ России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области и Петербурге.
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За сутки в России выявили более 8,7 тысячи новых случаев коронавируса

Газета Кемерова05 июня в 03:42

В России за сутки выявлено 8984 заразившихся коронавирусом, всего — 467 673

Коммерсантъ03:36

За сутки в России выявили 8 855 случаев коронавируса

Парламентская газетавчера в 03:49

В России за сутки выявили почти 9 тыс. случаев коронавируса

Афиша Daily03:55

В России за сутки выявили 8831 случаев коронавируса

Моя Москва.онлайн04 июня в 03:54

В России за сутки коронавирус выявили у 8 831 человека

Общественное телевидение России04 июня в 03:40

В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч случаев коронавируса

Новый Калининград.Ru04 июня в 03:38
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Футбол

«Челси» собирает продать Зума этим летом

Лондонский «Челси» собирается продать семь игроков этим летом. Кроме того, «Челси» хочет продать защитника Курта Зума.
Невские Новости 00:20
Политика

Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики

Посол США в Германии ежедневно угрожает Берлину, требуя изменить энергетическую политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 09:11
Политика

Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
556
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Экономика

Власти России представили план восстановления экономики

Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
3,6K
Общество

Мэр Нью-Йорка отменил комендантский час

ТАСС 08:42
Общество

Гинеколог Абаева назвала лучшее время для рождения первого ребенка

Первая беременность и роды у женщины проходят лучше в раннем репродуктивном возрасте, объяснила врач-гениколог Юлиана Абаева.
iReactor 09:03
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Единоборства

Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора

Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
379
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
1,1K
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
206
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
2
Единоборства

Коди Гарбрандт отправил Ассунсао в жесткий нокаут

Allboxing.ru вчера в 23:57
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
206
Общество

Джоан Роулинг обвинили в трансофобии

FA Bobo / PIXSELL / PA Images Британскую писательницу, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансофобии.
РЕН ТВ 07:22
Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
540
Политика

Независимый журналист обвинил западные СМИ в предвзятости по делу MH17

В последние годы западная пресса превратила расследование причин крушения самолета MH17 в судилище над Россией и ополченцами Донбасса.
Телеканал 360° вчера в 22:34
1
Шоу-бизнес

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
18
Политика

Нетаньяху призвал применить «парализующие» санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 7 июня, обратился к международному сообществу с просьбой принять «парализующие» санкции против Ирана.
Известия 08:51
2
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
202
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
14
Кино

Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет

ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
Ореанда-Новости 07:36
Происшествия

Пожар на нефтяной скважине в Иркутской области ликвидирован

Авария на нефтяной скважине на севере Иркутской области ликвидирована.
Российская газета 09:02
167
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ вчера в 10:41
8
Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
25
Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
6
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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