В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области и Петербурге.

В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса

Футбол «Челси» собирает продать Зума этим летом Лондонский «Челси» собирается продать семь игроков этим летом. Кроме того, «Челси» хочет продать защитника Курта Зума.

Политика Захарова заявила об угрозах Германии из-за энергетической политики Посол США в Германии ежедневно угрожает Берлину, требуя изменить энергетическую политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом. 113

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 137

Общество Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. 556

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 7

Общество Гинеколог Абаева назвала лучшее время для рождения первого ребенка Первая беременность и роды у женщины проходят лучше в раннем репродуктивном возрасте, объяснила врач-гениколог Юлиана Абаева.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,7K

Единоборства Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 379

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 1,1K

Общество Джоан Роулинг обвинили в трансофобии FA Bobo / PIXSELL / PA Images Британскую писательницу, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансофобии.

Политика Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах. 540

Политика Нетаньяху призвал применить «парализующие» санкции против Ирана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 7 июня, обратился к международному сообществу с просьбой принять «парализующие» санкции против Ирана. 2

Кино Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.

Политика Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод. 25