Общество

BFM.ruBFM.ruВ России выявлено 8726 случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 144 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. случаев коронавируса

Афиша Daily03:55

В России за сутки выявлено 8984 заразившихся коронавирусом, всего — 467 673

Коммерсантъ03:36

За сутки в России выявили более 8,7 тысячи новых случаев коронавируса

Газета Кемерова05 июня в 03:42

В России выявлено 8726 случаев коронавируса за сутки

BFM.ru05 июня в 03:39

В России за сутки выявили 8831 случаев коронавируса

Моя Москва.онлайн04 июня в 03:54

В России за сутки коронавирус выявили у 8 831 человека

Общественное телевидение России04 июня в 03:40

В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч случаев коронавируса

Новый Калининград.Ru04 июня в 03:38
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
70
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
928
Здоровье

Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.
RT на русском 07:58
5
Футбол

«Краснодар» может купить игрока юношеской сборной Бразилии

Нападающий юношеской сборной Бразилии (в возрасте до 17 лет) Таллеса Магно может перейти в футбольный клуб "Краснодар", сделку могут осуществить во время летнего трансферного окна, пишет NEWS.ru со ссылкой на портал Netvasco.
Радио Sputnik 10:51
Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
2
Политика

Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы

По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
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Единоборства

Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru 02:26
1
Происшествия

В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве

Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
5
Игры

На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом

CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Шоу-бизнес

Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
7
Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 05 июня в 13:14
95
Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
24
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
147
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,2K
Энергетика

Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении

Нефтяная промышленность в Ливии была фактически остановлена, в стране закрылись крупнейшие месторождения, такие как Эш-Шарара и Эль-Филь.
News.ru 09:52
2
Общество

В Нью-Йорке отменен комендантский час

Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Общество

Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
498
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
150
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
227
Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio

По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
17
Футбол

Арустамян назвал продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в Telegram, что бразильский форвард Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА.
РБК 12:06
1
Футбол

Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»

В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
Здоровье

Диетологи назвали самый вредный суп

12 Канал Омск 05 июня в 05:33
87
Происшествия

В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

RT на русском 11:15
12
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ищет квартиру, чтобы жить отдельно от Максима Виторгана

Bimru.ru 11:50
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Армия и оружие

Американский самолет приблизился к российским базам в Сирии

Lenta.ru 11:30
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Космос

Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
РИА Новости вчера в 20:03
18
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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