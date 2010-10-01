В России за минувшие сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 144 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В России выявлено 8726 случаев коронавируса за сутки

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