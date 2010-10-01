Общество
BFM.ruВ России выявлено 8726 случаев коронавируса за сутки
В России за минувшие сутки зарегистрировано 8726 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 144 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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В России за сутки коронавирус выявили у 8 831 человека
Общественное телевидение России04 июня в 03:40
В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч случаев коронавируса
Новый Калининград.Ru04 июня в 03:38
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Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Здоровье
Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях
«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.
RT на русском 07:58
Футбол
«Краснодар» может купить игрока юношеской сборной Бразилии
Нападающий юношеской сборной Бразилии (в возрасте до 17 лет) Таллеса Магно может перейти в футбольный клуб "Краснодар", сделку могут осуществить во время летнего трансферного окна, пишет NEWS.ru со ссылкой на портал Netvasco.
Радио Sputnik 10:51
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Политика
Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы
По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
Единоборства
Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru 02:26
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве
Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
Игры
На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом
CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 05 июня в 13:14
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Энергетика
Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении
Нефтяная промышленность в Ливии была фактически остановлена, в стране закрылись крупнейшие месторождения, такие как Эш-Шарара и Эль-Филь.
News.ru 09:52
Общество
В Нью-Йорке отменен комендантский час
Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
Футбол
Арустамян назвал продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян написал в Telegram, что бразильский форвард Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА.
РБК 12:06
Футбол
Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»
В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
Здоровье
Диетологи назвали самый вредный суп
12 Канал Омск 05 июня в 05:33
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
RT на русском 11:15
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Космос
Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
РИА Новости вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51