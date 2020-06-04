Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8831, за всё время эпидемии — 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в России выявлен 8831 носитель коронавируса

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 96

Общество В Татарстане откроют бассейны и фитнес-центры Спортивные учреждения начнут работу с 5 июня С 5 июня в Татарстане разрешается работа спортивных центров, бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, которая обеспечит социальное дистанцирование. 2

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 276

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 824

Культура Дэвид Линч поддержал протесты в США в новом прогнозе погоды Американский режиссёр Дэвид Линч в новом прогнозе погоды поддержал протесты в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

Политика Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Экономика Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.

Политика В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» запустила аналог TikTok Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Клипы», в котором можно размещать короткие вертикальные видеоролики, пишет «Коммерсант». 10

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Политика Путин назначил дату голосования по Конституции на 1 июля Накануне о планах провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля - через неделю после Парада победы - говорил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. 11K

Происшествия Обвинение предъявили предполагаемым пособникам в убийстве Деда Хасана Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции предполагаемым лидерам таганской организованной преступной группировки Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу.

Происшествия В Норвегии оползень унес в море 8 домов Оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров унес в море восемь домов, стоявших на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта в провинции Финнмарк, передает Forbes.com.

Происшествия Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей. 2