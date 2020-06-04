Коронавирус
RT на русскомЗа сутки в России выявлен 8831 носитель коронавируса
Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8831, за всё время эпидемии — 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
В Татарстане откроют бассейны и фитнес-центры
Спортивные учреждения начнут работу с 5 июня С 5 июня в Татарстане разрешается работа спортивных центров, бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, которая обеспечит социальное дистанцирование.
Челнинские известия 02:01
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Культура
Дэвид Линч поддержал протесты в США в новом прогнозе погоды
Американский режиссёр Дэвид Линч в новом прогнозе погоды поддержал протесты в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.
News.ru 04:39
Происшествия
В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Российская газета 03:16
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности
Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Из-за беспорядков имидж США "рушится на глазах", пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 13:37
Политика
В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре
В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.
Вести.Ru 04:15
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России
В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
Доктор Питер вчера в 05:16
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Космос
«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Newstracker.ru вчера в 06:14
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01 июня в 09:10
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Газета.Ru 03:54
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила аналог TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» представила сервис «Клипы», в котором можно размещать короткие вертикальные видеоролики, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 02:32
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Политика
Путин назначил дату голосования по Конституции на 1 июля
Накануне о планах провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля - через неделю после Парада победы - говорил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
FreeNews-Volga 01 июня в 10:40
Происшествия
Обвинение предъявили предполагаемым пособникам в убийстве Деда Хасана
Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции предполагаемым лидерам таганской организованной преступной группировки Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу.
РЕН ТВ 04:36
Происшествия
В Норвегии оползень унес в море 8 домов
Оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров унес в море восемь домов, стоявших на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта в провинции Финнмарк, передает Forbes.com.
Euromag.ru 03:44
Общество
В Саратове водители троллейбусов объявили итальянскую забастовку
Сотрудники троллейбусного депо в Кировском районе собираются устроить итальянскую забастовку.
Саратов 24 02:34
Происшествия
Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей.
ТАСС 04:10
Шоу-бизнес
Певица Анастасия отказалась от дома в 10 млн, который подарил Юлиан
Юлиан пояснил, что никакой дом она не отдавала.
Московский Комсомолец 04:28
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43