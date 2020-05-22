Общество
FlashNordВ России за сутки подтвердили 8894 случая коронавируса
Общее число заражений коронавирусом в России за все время эпидемии увеличилось до 326 448. Пациенты с подтвержденным COVID-19 есть во всех 85 регионах страны. За последние сутки в России от COVID-19 вылечились 7144 человека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество
Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов.
Lenta.ru 05:41
Общество
Где заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
Политика
В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
Газета.Ru 09:27
Культура
Как Олег Ефремов расписался собственной кровью в верности Станиславскому
Отец Олега Ефремова был бухгалтером, и работал, в том числе, в ГУЛАГе - поэтому часть детства Олег провел в Воркуте.
Комсомольская правда 05:00
Здоровье
В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Футбол
БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Кубка Беларуси
Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест». Ставка: тотал 1-го тайма меньше 1 гола за 2.03.
Чемпионат 08:00
Происшествия
Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены
Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
Происшествия
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой.
Известия 09:05
Шоу-бизнес
Лану Дель Рей обвинили в расизме за критику Бейонсе и Арианы Гранде
На протяжении всей карьеры Ланы Дель Рей певицу обвиняли в романтизации насилия и токсичных отношений — героини ее песен часто признаются в любви мужчинам, которые обращаются с ними не по-феминистски.
Super.ru 22 мая в 08:17
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 22 мая в 10:52
Гаджеты
Компания HTC готовит новый флагман
ГЛАС.RU 08:38
Футбол
Сёмин отреагировал на интервью Кикнадзе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин не стал смотреть интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Pravda.Ru 22 мая в 06:51
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Армия и оружие
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
Футбол
Сергей Юран: Дверь в РПЛ перед «Химками» еще не закрыта
«Химки» получили право сыграть в РПЛ в следующем сезоне после досрочного завершения сезона в ФНЛ.
Спорт день за днем 07:36
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса
В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Игры
Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store
Игромания.ру 21 мая в 11:04
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38