Общее число заражений коронавирусом в России за все время эпидемии увеличилось до 326 448. Пациенты с подтвержденным COVID-19 есть во всех 85 регионах страны. За последние сутки в России от COVID-19 вылечились 7144 человека.

В России за сутки подтвердили 8894 случая коронавируса

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