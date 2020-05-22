За прошедшие сутки в России заификсировано 8894 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев увеличилось до 326 448. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В России за сутки выявили 8894 новых случая коронавируса

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