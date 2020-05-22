За период пандемии в РФ от коронавируса умерли 3249 человек. Кроме того, за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции и выписаны 7144 человека. Всего в стране коронавирус победили 99 825 человек.

В России за сутки выявили 8894 заболевших коронавирусом

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