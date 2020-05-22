Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России за сутки выявили 8894 заболевших коронавирусом

За период пандемии в РФ от коронавируса умерли 3249 человек. Кроме того, за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции и выписаны 7144 человека. Всего в стране коронавирус победили 99 825 человек.
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За сутки в России выявили 9 434 заразившихся коронавирусом

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В России выявлено 9 434 случая COVID-19 за сутки

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В России за сутки выявили 8894 заболевших коронавирусом

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Никакого плато. В России взлетело количество выявленных за сутки случаев коронавируса

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За последние сутки в России выявлено 8894 заболевших новым коронавирусом

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Медики выявили 9434 заболевших COVID-19 в России за последние сутки

News.ru03:38

За сутки в России выявлено 8849 заболевших COVID-19 в 84 регионах

Стерлеград21 мая в 03:38
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Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип

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Общество

В России продлили трудовые патенты мигрантам

Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
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Общество

Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

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Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
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Общество

Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях

Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
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Здоровье

Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели

За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 21 мая в 04:01
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Общество

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

РБК 04:48
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Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
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Здоровье

В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
RT на русском 07:36
Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
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Финансы

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Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
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Здоровье

Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru вчера в 19:46
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Шоу-бизнес

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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
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Авто

Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
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Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам

Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад 21 мая в 12:19
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Здоровье

23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51
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Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru вчера в 21:43
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Общество

В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру

Интерфакс 05:55
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% россиян, сдавших тесты

Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тысяч человек.
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Происшествия

Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма

Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
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Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

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Экономика

Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту

На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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