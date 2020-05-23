Накануне количество выявленных случаев было чуть больше — 8946. Таким образом, в 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за весь период составило 362 342. Из них более 131 тысячи выздоровели (за последние сутки — более 12 тысяч), 3807 человек умерли.

В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

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