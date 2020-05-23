Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Накануне количество выявленных случаев было чуть больше — 8946. Таким образом, в 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за весь период составило 362 342. Из них более 131 тысячи выздоровели (за последние сутки — более 12 тысяч), 3807 человек умерли.
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В России зафиксирован самый низкий прирост больных COVID-19 с начала мая
Аргументы и Факты24 мая в 04:19
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Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Единоборства
Тренера сборной России по ММА задержали по делу об убийстве
Vprognoze.ru 04:40
Общество
Беглов поручил выдать все продуктовые наборы школьникам до конца мая
Напомним, что всего с начала введения ограничительных мер по коронавирусу в Северной столице выдали более 500 млн продуктовых наборов.
Peterburg2.ru 05:40
Политика
Кремль не считает поправки в Конституцию устаревшими
Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM вчера в 11:31
Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Армия и оружие
В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири
Рамблер вчера в 03:52
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Общество
Москвичи подали 4 тысячи жалоб на приложение «Социальный мониторинг»
Количество жалоб на приложение "Социальный мониторинг" приблизилось к 4 тысячам.
Российская газета 06:23
Общество
В Риме вводят штрафы для тех, кто бросает маски и перчатки на улицах
Штрафы от €25 до €500 вводятся в Риме для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки на улицах, в парках, на площадях.
ТАСС 06:09
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Игры
Главного героя Assassin’s Creed Valhalla назвали женским именем по «конкретной причине»
Один из пользователей из Скандинавии спросил разработчиков, почему они назвали главного героя женским именем Эйвор, несмотря на то что персонаж в игре может быть как мужчиной, так и женщиной.
CyberSport.ru 01:52
Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Политика
Песков оценил перспективы проведения саммита «пятерки» СБ ООН
Вероятность проведения саммита "большой пятерки" Совбеза ООН в сентябре в обычном формате ничтожно мала, но общение по видеосвязи нельзя исключать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:02
Общество
Россию обвинили в краже «гордости Болгарии»
Россию обвинили в краже у Болгарии ее гордости — основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Lenta.ru 06:16
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Игры
Chernobylite теперь поддерживает DirectX 12
Четвертое (из восьми запланированных) крупное обновление для симулятора выживания Chernobylite получило Web of lies, и оно включает новую локацию – центральный район Припяти с площадью Ленина, гостиницами и парком аттракционов, четыре новых квеста, нового сюжетного персонажа, а также поддержку API DirectX 12 и технологии FidelityFX.
Srnsk 04:38
Киберспорт
Valve представила боевой пропуск десятого The International по Dota 2
Valve объявила о начале продаж боевого пропуска десятого The International по Dota 2. Стоимость варьируется в зависимости от начального уровня: 755 рублей (1-й уровень), 2215 рублей (50-й уровень) и 3400 рублей (100-й уровень).
Игромания.ру 02:58
Шоу-бизнес
Борис Моисеев ответил на слухи об ухудшении своего здоровья
Российский певец Борис Моисеев отреагировал на слухи об ухудшении своего здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:36
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Политика
Кривецкий предложил «взорвать» Украину для «уничтожения» России
Криминальный бизнесмен подчеркнул, что с российской стороной нужно разговаривать силовым путем, даже если придется "взорвать" Незалежную, передает РИА ФАН.
Политическая Экспертиза 05:23
Здоровье
В Курской областной больнице у 129 медиков подтвержден коронавирус
Положительный анализ на ковид-19 выявлен с начала эпидемии коронавируса у 129 человек, в 14 случаях болезнь протекала бессимптомно.
Курские известия 05:17
Политика
В ДНР рассказали, как взорвали «киборгов» в аэропорту Донецка
По данным украинской стороны при подрыве аэропорта погибли 58 силовиков.
Московский Комсомолец 06:43