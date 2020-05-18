Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе. Из этого числа 3577 случаев (40,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

В РФ за время пандемии выявлено 290,6 тыс. случаев заболевания COVID

РЕН ТВ03:46

8 926 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в России

БИЗНЕС Online03:41

Еще 8926 россиян заразились коронавирусом

Вечерние Ведомости03:25

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 18 мая 2020: 8926 человек заболели за сутки

Комсомольская правда03:36

В России впервые с 1 мая выявили менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки

Известия03:35

Информационный центр по коронавирусу сообщил о ситуации в Ярославской области на 18 мая

Московский Комсомолец Ярославль03:27

За сутки в России выявлено 8 926 заболевших коронавирусом

Daily03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Экономика

В Самарской области обнулят платеж за «коммуналку» малоимущим семьям

В Самарской области расходы по ЖКУ за апрель компенсируют малоимущим семьям региона.
КП - Самара вчера в 08:43
51
Общество

65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области

Новые случаи выявили в районах и городах Самарской области, а если быть точными, то в Самаре за сутки заболело ещё 32 человека, в Тольятти небольшой спад 11 человек, в Сызрани ещё 8 человек заразились коронавирусом, Новокуйбышевск ещё 4 новых случая, Отрадный и Похвистнево по 1 заболевшему, Ставропольский район 3 человека, Безенчукский, Шигонский и Кинельский районы по 1 заболевшему.
Похвистнево-Информ вчера в 04:34
123
Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54
422
Общество

В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида

Говорит Москва 03:22
2
Авто

Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun

Автоновости дня 00:35
55
Игры

Создатели Minecraft сменили название и логотип

Руководители теперь уже Mojang Studios решили выйти за пределы вселенной Minecraft.
The GEEK 04:33
1
Здоровье

Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
2,3K
Общество

АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей

Сегодня, 18 мая, как и планировалось, АвтоВАЗ возобновил выпуск машин.
Wroom.ru 04:30
2
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель

Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
20
Экономика

Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%

Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
6
Общество

Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе

На сайтах для оплаты штрафов по уникальному идентификатору начислений (УИН) оказались персональные данные московских нарушителей режима самоизоляции, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:51
20
Общество

На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус

РИА Новости 03:43
Политика

Назван лучший президент в истории Украины

Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,2K
Здоровье

В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса

В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
28
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
943
Авто

Новый Porsche 911 Targa оценен в рублях

Российские цены на 911 Targa 4 и 911 Targa 4S начинаются от 8 млн 890 тысяч рублей и 9 млн 790 тысяч рублей соответственно.
Российская газета 04:22
1
Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
206
Происшествия

Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику

Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03
17
Кино

Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии

Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
14
Общество

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
151
Авто

В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили

Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
35
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в Чехове

Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в селе Чехов Холмского района.
АСТВ вчера в 21:40
Политика

Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
1
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны. Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.
Piter.tv 16 мая в 03:35
20
Спорт

Южнокорейский клуб заменил фанатов на трибунах секс-куклами

Metaratings 04:12
Авто

Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4

Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 04:43
3
Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
1,1K
Путешествия

Турция откроет свои границы для иностранных туристов 20 мая

С 20 мая туристы из 31 страны смогут отдохнуть в Турции.
Тонкости туризма 05:23
70
Общество

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
ещё по теме
Главное