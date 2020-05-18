За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе. Из этого числа 3577 случаев (40,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса

Общество 65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области Новые случаи выявили в районах и городах Самарской области, а если быть точными, то в Самаре за сутки заболело ещё 32 человека, в Тольятти небольшой спад 11 человек, в Сызрани ещё 8 человек заразились коронавирусом, Новокуйбышевск ещё 4 новых случая, Отрадный и Похвистнево по 1 заболевшему, Ставропольский район 3 человека, Безенчукский, Шигонский и Кинельский районы по 1 заболевшему. 123

Общество Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram. 422

Здоровье Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса. 2,3K

Авто АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 20

Политика Назван лучший президент в истории Украины Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.

Авто Новый Porsche 911 Targa оценен в рублях Российские цены на 911 Targa 4 и 911 Targa 4S начинаются от 8 млн 890 тысяч рублей и 9 млн 790 тысяч рублей соответственно. 1

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 206

Кино Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране. 14

Авто В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке. 35

Происшествия Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в Чехове Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в селе Чехов Холмского района.

Авто Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4 Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4. 3

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1,1K