Коронавирус
RuNews24.ruВ России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе. Из этого числа 3577 случаев (40,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 18 мая 2020: 8926 человек заболели за сутки
Комсомольская правда03:36
Информационный центр по коронавирусу сообщил о ситуации в Ярославской области на 18 мая
Московский Комсомолец Ярославль03:27
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Экономика
В Самарской области обнулят платеж за «коммуналку» малоимущим семьям
В Самарской области расходы по ЖКУ за апрель компенсируют малоимущим семьям региона.
КП - Самара вчера в 08:43
Общество
65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
Новые случаи выявили в районах и городах Самарской области, а если быть точными, то в Самаре за сутки заболело ещё 32 человека, в Тольятти небольшой спад 11 человек, в Сызрани ещё 8 человек заразились коронавирусом, Новокуйбышевск ещё 4 новых случая, Отрадный и Похвистнево по 1 заболевшему, Ставропольский район 3 человека, Безенчукский, Шигонский и Кинельский районы по 1 заболевшему.
Похвистнево-Информ вчера в 04:34
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54
Общество
В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида
Говорит Москва 03:22
Авто
Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
Автоновости дня 00:35
Игры
Создатели Minecraft сменили название и логотип
Руководители теперь уже Mojang Studios решили выйти за пределы вселенной Minecraft.
The GEEK 04:33
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество
АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей
Сегодня, 18 мая, как и планировалось, АвтоВАЗ возобновил выпуск машин.
Wroom.ru 04:30
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Экономика
Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
Общество
Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе
На сайтах для оплаты штрафов по уникальному идентификатору начислений (УИН) оказались персональные данные московских нарушителей режима самоизоляции, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:51
Общество
На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус
РИА Новости 03:43
Политика
Назван лучший президент в истории Украины
Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
Авто
Новый Porsche 911 Targa оценен в рублях
Российские цены на 911 Targa 4 и 911 Targa 4S начинаются от 8 млн 890 тысяч рублей и 9 млн 790 тысяч рублей соответственно.
Российская газета 04:22
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Авто
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
Происшествия
Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в Чехове
Мертвого мужчину обнаружили в подъезде жилого дома в селе Чехов Холмского района.
АСТВ вчера в 21:40
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Новые случаи выявлены в 83 регионах страны. Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.
Piter.tv 16 мая в 03:35
Спорт
Южнокорейский клуб заменил фанатов на трибунах секс-куклами
Metaratings 04:12
Авто
Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 04:43
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Путешествия
Турция откроет свои границы для иностранных туристов 20 мая
С 20 мая туристы из 31 страны смогут отдохнуть в Турции.
Тонкости туризма 05:23
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12