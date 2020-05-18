Коронавирус
Lenta.ruВ России за сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 мая 2020: 9200 заболевших за сутки
Комсомольская правда16 мая в 03:35
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В Уфе бывшего чиновника обвиняют в покушении на мошенничество
Уфа, 18 мая 2020, 09:45 — REGNUM Бывшего директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии обвиняют в покушении на мошенничество в Уфе.
REGNUM 02:45
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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Технологии
TSMC больше не принимает заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
iXBT.com 03:21
Происшествия
Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае
Фотограф из Уфы Юля Хабибуллина трагически погибла в Дубае 15 мая. Об этом в Facebook сообщили близкие девушки.
Аргументы и Факты - Уфа 00:10
Общество
В России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число - 290 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:36
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В Удмуртии могут ужесточить режим самоизоляции
Глава Удмуртии заявил, что правительство Удмуртии направило в федеральный центр план по постепенному снятию ограничений, предполагающий снятие ограничений с розничной торговли и работы общепита, но властям предстоит определиться, по какому пути идти - смягчения или ужесточения режима самоизоляции.
Udm-Info 02:11
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Общество
В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:38
Наука
Хозяева заражают коронавирусом своих собак
Хозяева заражают своих собак новым коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 мая в 07:27
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 117 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 18 мая зафиксировано 117 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:31
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк
Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
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Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о своём увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала информацию о своём увольнении с телеканала НТВ.
News.ru вчера в 12:33
Общество
65 человек за сутки заразились коронавирусом в Омской области
Пятеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За последнее сутки у 65 человек подтвердился положительный анализ на COVID-19.
РИА ОмскПресс 02:54
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
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РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о продлении режима самоизоляции.
Неслухи.рф вчера в 10:59
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Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
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Россия упростила правила транспортировки товаров
Россия упростила требование транспортировки продовольственных и непродовольственных товаров.
Газета.Ru 02:20
Футбол
Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“»
Да и не вижу я такого специалиста. Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него.
Sport24.ru 00:14
Здоровье
В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
REGNUM 01:17
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37