В России за последние сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

В России за сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом

Происшествия В Уфе бывшего чиновника обвиняют в покушении на мошенничество Уфа, 18 мая 2020, 09:45 — REGNUM Бывшего директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии обвиняют в покушении на мошенничество в Уфе. 4

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 107

Технологии TSMC больше не принимает заказы Huawei Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.

Происшествия Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае Фотограф из Уфы Юля Хабибуллина трагически погибла в Дубае 15 мая. Об этом в Facebook сообщили близкие девушки. 58

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Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 1K

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Общество Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания. 22

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Общество Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о продлении режима самоизоляции. 117

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Экономика Россия упростила правила транспортировки товаров Россия упростила требование транспортировки продовольственных и непродовольственных товаров.

Футбол Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“» Да и не вижу я такого специалиста. Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него.